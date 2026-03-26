Путін всіляко допомагає Трампу з Іраном, але наслідки для нього будуть плачевними, – оглядач

Путін намагається стати незамінним посередником у переговорах зі США та Ірану, щоб відновити свій вплив на світовій арені та отримати преференції від Трампа. Якщо США знімуть санкції з іранської нафти, то російська – впаде до 30 доларів за барель.

Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв пояснив 24 Каналу, що навіть якщо Путін щось вторгує через посередництво, то не зможе це зафіксувати як прибуток.

Чому Іран не веде прямі переговори зі США?

Путін спілкується з іранськими керівниками на прохання Трампа. Олександр Лукашенко також має хороші зв’язки з Іраном, і зараз намагається налагодити контакти з адміністрацією Трампа. Іранське керівництво не готове спілкуватися безпосередньо зі США, тому потребує посередників,

– пояснив Ширяєв.

Іранський літак отримав дозвіл від ізраїльських спецслужб на виліт до Пакистану для проведення консультацій, оскільки будь-який літак, що злітає з іранських аеродромів без такого дозволу, буде негайно знищений. Це ще одне підтвердження, що переговори між США та Іраном ведуться через різних посередників.

Коли Трамп говорить про переговори, то насправді має на увазі роботу посередників, які намагаються узгодити позиції обох сторін. Якщо буде укладена угода про ядерну програму Ірану, то Трамп ймовірно зніме санкції з іранської нафти, що обвалить ціни на російську сировину.

Це призведе до краху російського бюджету. У Путіна немає хорошого варіанту – він намагається продати те, що продати неможливо. Навіть якщо він щось виторгує через посередництво, то не зможе це зафіксувати як прибуток, тому що Україна стоїть намертво і Трамп ніколи не змусить її віддати Донбас,

– сказав Ширяєв.

Європейці, які підтримали Трампа в Перській затоці, отримали від США гарантії для підтримки європейської безпеки, що створює складну й багатошарову модель взаємодії. Незалежно від того, хто буде посередником в цій мирній угоді, для російської системи, на думку експерта, це не закінчиться нічим хорошим.

Зверніть увагу! Політолог Максим Джигун зазначив, що у США все виразніше помічають, що ставка Трампа на коротку війну в Ірані не зіграла. Навпаки ця війна посилила напругу в суспільстві та у світовій економіці загалом. А завершення поки не спостерігається. За словами експерта, Трамп прагнув підняти власні рейтинги, але досяг протилежного.

