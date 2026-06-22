Є "обнадійливий прогрес": США та Іран завершили перший раунд переговорів

У понеділок, 22 червня, представники Ірану та США завершили перший раунд переговорів щодо остаточної мирної угоди. Під час зустрічі у Швейцарії сторони досягли низки домовленостей.

Про це повідомляє МЗС Пакистану та CNN.

Читайте також Ситуація в Лівані та ядерна зброя: у Швейцарії стартували переговори США та Ірану

Про що домовилися США та Іран?

Як йдеться в офіційній заяві, саміт пройшов у "позитивній та конструктивній атмосфері", а сторони досягли "обнадійливого прогресу", зокрема щодо створення механізму для подальших технічних переговорів.

Учасники переговорів також погодили створення Комітету високого рівня, який здійснюватиме політичний нагляд за виконанням Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння. Головні переговірники регулярно звітуватимуть перед комітетом та очолюватимуть робочі групи з питань ядерної програми, санкцій, моніторингу та врегулювання суперечок.

Крім того, сторони узгодили дорожню карту для досягнення остаточної угоди протягом наступних 60 днів та створили окремий канал зв'язку, щоб запобігти інцидентам у районі Ормузької протоки та гарантувати безпечне проходження комерційних суден.

Також США та Іран домовилися створити координаційний центр з врегулювання конфліктів, зокрема для припинення вогню в Лівані.

Переговори в Швейцарії також прокоментував міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Він заявив, що санкції проти іранської нафти були скасовані, а частину заморожених за кордоном іранських активів розблоковано.

У дописі в соцмережі X він також повідомив про запуск "масштабного плану відбудови та розвитку Ірану". Водночас жодних подробиць щодо активів чи програми відновлення він не озвучив.

Арагчі окремо зазначив, що "першим справжнім випробуванням" стане механізм врегулювання ситуації в Лівані, про створення якого раніше оголосили посередники – Катар і Пакистан.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що іранська делегація покинула місце проведення переговорів на знак протесту після заяв Дональда Трампа. За даними іранської сторони, причиною нібито стали його слова про те, що США можуть "взяти під контроль" Ормузьку протоку, якщо Вашингтон і Тегеран не досягнуть домовленостей.