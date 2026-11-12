"Вичерпна та детальна розмова": Віткофф і Кушнер розповіли, про що спілкувалися з Путіним

Спецпосланці Дональда Трампа 12 листопада провели переговори з Володимиром Путіним у Москві та узгодили нову тристоронню зустріч з Україною. Обговорювалася й низка гуманітарних питань.

Як повідомляє телеканал CNN, про результати зустрічі в Кремлі спецпосланець Дональда Трампа Стівен Віткофф оголосив перед вильотом із московського аеропорту Внуково. Разом із зятем президента США Джаредом Кушнером він одразу вирушив до Дубліна, щоб особисто поінформувати президента України Володимира Зеленського про зміст розмови з російською стороною.

Про що говорили сторони в Москві

Джаред Кушнер охарактеризував діалог у Москві як вичерпний та детальний. Він зазначив, що напрацьовані тези стануть фундаментом для наступних спільних консультацій.

Окрім узгодження майбутнього раунду та питання обміну полоненими, учасники зустрічі порушили інші гуманітарні питання. Віткофф заявив, що конкретні рішення щодо них будуть оприлюднені найближчим часом.

Відомо, що обговорили можливу присутність іноземних військ в Україні. Президент країни-терористки назвав це "загрозою національній безпеці Росії".

Також Путін запропонував провести гуманітарну операцію в місті Костянтинівці Донецької області, аналогічну операції в місті Олешки Херсонської області, і стверджував, що Росія гарантуватиме безпеку, оскільки нібито "на розмінування потрібно п'ять діб".

Що говорили про переговори

За словами американського спецпосланця, переговорній групі вдалося переламати скептичні очікування та повернутися до діалогу.

"Я думаю, що був досягнутий прогрес. Думаю, це сталося сьогодні. Люди не думали, що ми відновимо тристоронні переговори. Ми їх відновили. Ми призначили нову зустріч", – наголосив Віткофф, додавши, що саме такого результату прагне американський лідер.

Американська сторона також підтвердила, що до подальшого врегулювання долучаться представники Європи. За словами Кушнера, європейські країни прагнуть реального завершення війни та забезпечення тривалого миру.

"Вони наші партнери, і для них важливо бути залученими", – пояснив Віткофф позицію Вашингтона щодо розширення формату.

Володимир Путін під час переговорів запевнив, що Москва нібито ніколи не заперечувала проти діалогу з європейськими країнами. Водночас спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв зазначив у коментарі журналістам зростання консенсусу довкола важливості роботи над європейською безпекою.

Нагадаємо, що візиту американських представників до Москви передували дводенні тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі. Вони стали першим прямим контактом сторін за дев'ять місяців, де обговорювали архітектуру безпеки, гуманітарні треки та умови можливого врегулювання.

Після завершення зустрічі в Кремлі Віткофф і Кушнер запланували перемовини з Володимиром Зеленським у Дубліні, де український президент перебуває на саміті Європейської політичної спільноти.