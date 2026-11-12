"Исчерпывающий и подробный разговор": Виткофф и Кушнер рассказали, о чем беседовали с Путиным

Виткофф и Кушнер рассказали, о чем беседовали с Путиным / Коллаж 24 Канала
12 ноября специальные посланники Дональда Трампа провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве и договорились о новой трехсторонней встрече с Украиной. Также обсуждался ряд гуманитарных вопросов.
Как сообщает телеканал CNN, о результатах встречи в Кремле специальный посланник Дональда Трампа Стивен Виткофф сообщил перед вылетом из московского аэропорта Внуково. Вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером он сразу же отправился в Дублин, чтобы лично проинформировать президента Украины Владимира Зеленского о содержании беседы с российской стороной.
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О чем говорили стороны в Москве
Джаред Кушнер охарактеризовал диалог в Москве как исчерпывающий и подробный. Он отметил, что выработанные тезисы станут фундаментом для следующих совместных консультаций.
Помимо согласования будущего раунда переговоров и вопроса обмена пленными, участники встречи затронули и другие гуманитарные аспекты. Виткофф заявил, что конкретные решения по ним будут обнародованы в ближайшее время.
Известно, что в ходе встречи обсуждалось возможное присутствие иностранных войск в Украине. Президент страны-террористки назвал это "угрозой национальной безопасности России".
Также Путин предложил провести гуманитарную операцию в городе Константиновке Донецкой области, аналогичную операции в городе Олешки Херсонской области, и утверждал, что Россия будет гарантировать безопасность, поскольку якобы "на разминирование требуется пять суток".
Что говорили о переговорах
По словам американского спецпосланника, переговорной группе удалось преодолеть скептические ожидания и вернуться к диалогу.
"Я думаю, что был достигнут прогресс. Думаю, это произошло сегодня. Люди не думали, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Мы их возобновили. Мы назначили новую встречу", – подчеркнул Виткофф, добавив, что именно такого результата стремится добиться американский лидер.
Американская сторона также подтвердила, что в дальнейшем урегулировании примут участие представители Европы. По словам Кушнера, европейские страны стремятся к реальному завершению войны и обеспечению прочного мира.
"Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными", – пояснил Виткофф позицию Вашингтона относительно расширения формата.
Владимир Путин в ходе переговоров заверил, что Москва якобы никогда не возражала против диалога с европейскими странами. В то же время спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев отметил в комментарии журналистам рост консенсуса вокруг важности работы над европейской безопасностью.
Напомним, что визиту американских представителей в Москву предшествовали двухдневные трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби. Они стали первым прямым контактом сторон за девять месяцев, в ходе которого обсуждались архитектура безопасности, гуманитарные вопросы и условия возможного урегулирования.
По завершении встречи в Кремле Виткофф и Кушнер запланировали переговоры с Владимиром Зеленским в Дублине, где украинский президент находится на саммите Европейского политического сообщества.
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