Узгоджено новий раунд тристоронніх перемовин, – Віткофф про візит до Москви

Як повідомляє телеканал CNN, американські представники поспілкувалися з журналістами в московському аеропорту Внуково перед вильотом до Ірландії. У Дубліні вони проведуть зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб поінформувати його про результати розмови в Кремлі.

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Що розповіла американська делегація

Стів Віткофф наголосив, що перемовники зафіксували зрушення безпосередньо під час зустрічі в російській столиці.

"Я вважаю, що прогрес був досягнутий. Я вважаю, що це сталося раніше сьогодні", – зазначив американський посланець.

Він також підкреслив, що сторонам удалося відновити діалог у розширеному складі всупереч сумнівам скептиків.

Люди не думали, що ми збираємося перезапустити тристоронній формат. Ми його перезапустили. Ми призначили нову зустріч. Це те, що хоче бачити президент Трамп– заявив Віткофф.

До наступного раунду перемовин залучать європейські країни

Американська сторона підтвердила, що до майбутніх контактів щодо конфлікту в Україні обов'язково долучаться представники європейських держав.

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"Вони наші партнери, і для них важливо бути залученими", – сказав Стів Віткофф журналістам.

Джаред Кушнер також звернув увагу на змістовність проведених консультацій з російським керівництвом.

"Я вважаю, що загалом ми мали дуже повні та детальні дискусії з усіх тем, які, як я сподіваюся, стануть основою для наступних багатосторонніх дискусій", – зауважив він.

За словами Кушнера, європейські держави прагнуть реального завершення війни та встановлення довготривалого миру. У відповідь Володимир Путін сказав, що Москва ніколи не заперечувала проти діалогу з Європою:

Ви хочете, щоб цей мир був міцним і довготривалим, і я підтверджую, що підтримую це, і навіть скажу більше. Я хочу, щоб цей мир був вічним, назавжди.

Водночас спеціальний представник президента Росії Кирило Дмитрієв заявив про зростання консенсусу щодо важливості роботи над європейською безпекою. Проте раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров критикував присутність європейських дипломатів в ОАЕ, назвавши їхнє залучення неперспективним, а речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що прямих контактів із представниками ЄС у них не було.

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі стартували перші за тривалий час тристоронні переговори України, США та Росії. Сторони обговорювали деескалацію, архітектуру безпеки та підготовку масштабного обміну полоненими.