Путін підготував пастку, – в Естонії застерегли щодо переговорів у Стамбулі

Владімір Путін відкинув пропозицію Заходу щодо повного припинення вогню, починаючи з 12 травня. Натомість, російський диктатор закликав Україну розпочати прямі переговори у Стамбулі 15 травня.

Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію Путіна. І Володимир Зеленський, який раніше наполягав, що спершу має бути припинення вогню, а потім переговори, погодився на зустріч у Стамбулі. Ба більше, український лідер підвищив ставки – він заявив, що приїде до Туреччини особисто і чекає там на Путіна, передає 24 Канал.

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У Кремлі готують засідку для України та Заходу

Естонські експерти вважають, що заява Путіна про переговори у Туреччині – це спроба показати, що він не піддається тиску Заходу та намагається нав'язати йому свої правила гри.

Аналітики зазначають, що не варто довіряти повідомленням із Кремля.

"Якщо ґвалтівник продовжує ґвалтувати, бити та грабувати сусіда, і водночас він каже, що хоче поговорити... Це димова завіса, яка приховує бажання продовжувати війну", – вважає політолог Кармо Тюйр.

У щирі наміри російського диктатора не вірить і міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. За його словами, Путін навмисно гальмує мирний процес. Він підкреслив, що достатньо одного розпорядження очільника Кремля, щоб перемир'я набуло чинності. І тоді можна було перейти до переговорів про справедливий і стікий мир.

Але, схоже, Путін цього перемир'я не хоче. Тепер він, ймовірно, розставляє нову пастку, використовуючи Туреччину як посередника, щоби розпочати якісь двосторонні переговори,

– підсумував естонський дипломат.