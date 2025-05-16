Очільник російської делегації кличе Україну на переговори у Стамбул в п'ятницю вранці

Голова російської делегації та помічник Путіна Владімір Мединський заявив, що українських представників чекатимуть на переговори о 10 ранку в п'ятницю у Стамбулі. Він також заявив про "готовність до роботи" з Україною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми "Зараз не зацікавлений": коли Путін знову може забажати "припинення вогню"

Що каже Мединський про переговори у Стамбулі

За словами очільника російської переговорної групи Владіміра Мединського, представники Кремля прибули до Стамбула для прямих двосторонніх переговорів з Україною без попередніх умов. Російський посадовець заявив, що 16 травня о 10 ранку за місцевим часом (таке ж саме за київським) він чекатиме на делегацію з Києва, що має прибути на зустріч.

Також помічник російського диктатора сказав, що делегація Росії начебто провела з главою МЗС Туреччини "дуже плідну зустріч". Мединський заявив, що нібито у переговорах з Україною російські представники "готові до роботи".

До слова, відомо, що від України на зустріч з представниками Росії поїде делегація, яку очолить міністр оборони Рустем Умєров. Склад делегації офіційно затвердив Володимир Зеленський.

Журналісти Reuters розповіли, що у Стамбулі 16 травня відбудеться серія зустрічей міжнародних делегацій, включно з тристоронніми зустрічами між США, Україною та Туреччиною, а також Росією, Україною та Туреччиною. Наразі достеменно невідомо, чи буде відбуватися зустріч у чотиристоронньому форматі: Туреччина, США, Україна та Росія.