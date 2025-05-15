Склад російської делегації в Стамбулі став ляпасом Україні та всім нам, – МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що склад російської делегації, який Путін затвердив для переговорів у Стамбулі, став "ляпасом по обличчю" для України та союзників по НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави МЗС перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії в четвер, 15 травня.

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Що означає склад російської делегації в Стамбулі

Маргус Тсахкна заявив, що відмова Владіміра Путіна від зустрічі в Стамбулі свідчить про те, що він не сприймає серйозно цю можливість досягти миру і розпочати реальні переговори.

Навпаки, відправлення на переговори ультранаціоналістичного автора різних книг, який насправді є ніким у російській політиці, є, на мою думку, ляпасом для України, для всіх нас. Отже, Путін не сприймає цю можливість серйозно, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну,

– підкреслив глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 травня Кремль опублікував склад російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині. Сам Владімір Путін вирішив не їхати до Стамбула, а натомість відправив на зустріч Владіміра Мединського, Міхаіла Галузіна, Ігоря Костюкова та Алєксандра Фоміна.

Згодом склад делегації Росії на переговорах прокоментував Володимир Зеленський. Президент України після прибуття до Анкари заявив, що такий рівень "схожий на бутафорський". Глава держави також додав, що подальші кроки буде вирішено після зустрічі з Реджепом Ердоганом, адже наразі "потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат".