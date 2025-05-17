ЗМІ назвали вимоги Росії на переговорах з Україною в Стамбулі

Поки світ закликає Росію до миру, Кремль виставляє ультиматуми. У Стамбулі делегація Путіна висунула Україні неприйнятні вимоги – від нейтралітету до здачі територій.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Clash Report. Під час перемовин у Стамбулі 16 травня Росія озвучила низку ультимативних вимог до України.

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Капітуляція під виглядом миру

За даними ЗМІ, російська сторона, яку очолював помічник Путіна Владімір Мединський, поставила умови, які Київ назвав неприйнятними. Москва вимагає, щоб:

Україна відмовилася від вступу до НАТО, отримала нейтральний статус і заборонила розміщення іноземних військових чи зброї масового ураження на своїй території;

Київ зняв усі претензії на виплату репарацій за війну;

Україна погодилася з втратою Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя, навіть якщо РФ не контролює ці регіони повністю;

ЗСУ мають вивести війська з усіх п’яти регіонів, які Кремль хоче бачити "капітуляція під виглядом миру своїми";

Україна "повинна припинити націоналістичну пропаганду" і "забезпечити права російськомовних" – нібито за європейськими стандартами.

Як пише Bloomberg, Кремль заявив, що Путін погодиться на припинення вогню лише після повного виведення українських військ з окупованих територій і міжнародного визнання їх "російськими".

Офіційно Київ категорично відкинув ці вимоги. Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що жодна з пропозицій Росії не може бути основою для миру, а переговори довели – Москва прагне не врегулювання, а капітуляції України.

Єдиним результатом зустрічі стала домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який може відбутися вже найближчим часом.

Україна продовжує закликати міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію і змусити Кремль погодитися на безумовне припинення вогню.