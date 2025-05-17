Подивимось, чи це буде прийнятне для України, – Рубіо про підготовку Росією умов для перемир'я

Під час прямих переговорів у Стамбулі Росія та Україна домовилися підготувати перелік умов для повного припинення вогню. Марко Рубіо прокоментував цю новину.

В програмі "Face the Nation з Маргарет Бреннан" держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не вважає переговори у Стамбулі даремною втратою часу, адже вдалося домовитися про обмін тисячі полонених, передає 24 Канал.

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Рубіо про припинення вогню

Держсекретар розповів, що 17 травня провів розмову із очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, аби обговорити з ним результати переговорів у Стамбулі. Російський чиновник повідомив йому, що Москва та Київ підготують документи з умовами для припинення вогню і представлять її один одному найближчим часом.

Якщо обидві пропозиції будуть серйозними й життєздатними, це стане справжнім прогресом, і ми зможемо на цьому працювати,

– наголосив Рубіо.

Держсекретар каже, що Лавров чітко дав зрозуміти, що їхня сторона розробляє пакет ідей і вимог, які дозволили б рухатись у напрямку припинення вогню і подальших переговорів.

"Подивимось, чи це буде щось прийнятне для української сторони, щоб мати шанс подолати розбіжності", – додав Рубіо.

Він також зазначив, що коли пропозиції Росії та України свідчитимуть про взаємні поступки і реалістичний підхід, тоді США продовжать бути залученими у мирний процес. Якщо ж ні – Вашингтон подумає про зміну підходу.