Що буде, якщо Путін не прибуде до Туреччини на переговори: Трамп не зміг дати чіткої відповіді

Дональд Трамп не знає, чи полетить російський диктатор Путін на переговори з Україною до Туреччини. Він також не зміг відповісти, що буде в тому випадку, якщо глава Кремля все ж не прибуде в Стамбул.

Про це пише 24 Канал з посиланням ефір Fox News.

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Що буде, якщо Путін не приїде в Стамбул

Журналісти поцікавилися в американського президента, що станеться, якщо Путін не прибуде в Туреччину в четвер, 15 квітня, на перемовини з Україною.

Проте, Трамп не зміг чітко відповісти, що буде, якщо російський диктатор не приїде в Стамбул.

Я не знаю, чи він зʼявиться. Я знаю, що він (Путін – 24 Канал) хотів би, щоб я був там. Це можливо,

– сказав Трамп.

"Якби ми могли закінчити війну. Я б про це подумав. Завтрашній день у нас повністю зайнятий, ви розумієте", – додав він.

Трампа запитали, чи він би поїхав, якби їхав Путін.

"Ми завтра летимо в ОАЕ, тому у нас тут дуже багато справ. Це не означає, що я б не зробив цього, щоб врятувати багато життів і повернутися", – заявив американський лідер.

Зауважимо, що очільник Білого дому висловив сумніви, чи піде Путін на переговори, якщо його там не буде.

"Я не знаю, чи буде він (Путін – 24 Канал) там, якщо мене там не буде. Ми це з'ясуємо”, — сказав президент США.

Він додав, що в Стамбул їде держсекретар Рубіо і вказав, що "він є дуже ефективним".