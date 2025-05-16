Переговори у Стамбулі: європейські лідери висловилися про позицію Росію під час зустрічі

У Стамбулі 16 травня відбулися переговори між Україною та Росією, на яких сторонам вдалося домовитися про обмін полоненими у форматі "1 000 на 1 000". Європейські лідери та міністри вже висловили свою думку щодо ходу зустрічі та позиції країни-агресорки.

Що саме говорять європейські лідери про зустріч у Стамбулі та як оцінюють ухиляння Росії від миру – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як у Європі оцінили мирні переговори у Стамбулі

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон написав у соцмережі Х, що очільник Кремля Владімір Путін знову не відреагував на пропозицію щодо безумовного припинення вогню, внесену американцями та підтриману Україною та європейцями.

Відмовившись від припинення вогню та діалогу з Україною, Росія показує, що не хоче миру та намагається виграти час, продовжуючи війну,

– зазначив французький лідер.

Макрон запевнив, що у цьому контексті під час зустрічі Європейської політичної спільноти на саміті в Тирані він продовжуватиме координувати дії з європейськими партнерами, Сполученими Штатами та коаліцією охочих, щоб визначити узгоджену відповідь на дії Росії.

Польща

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х написав, що росіяни у Стамбулі де-факто перервали переговори та відмовилися припинити вогонь. Тому час підвищувати тиск на Москву.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, реагуючи на переговори у Стамбулі, висловив думку, що Євросоюз, НАТО та Канада не допустять "відбудови Росією імперії". Так він відреагував на переговори Росії та України у Стамбулі. За словами глави польського МЗС, економіка ЄС набагато більша ніж економіка Росії.

"Як Європа, ми витрачаємо у 2,5 раза більше, ніж Росія, на мирний період, ніж Росія витрачає на воєнний період. Все, що потрібно, це витрачати ці гроші краще. До кінця десятиліття ми будемо сильнішими, а Росія матиме жахливе похмілля", – наголосив Сікорський.

Німеччина

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у соцмережі Х заявив, що "дуже розчарований" через втрачену Росією можливість почати переговори про припинення вогню. За словами німецького канцлера, його країна буде продовжувати допомагати Україні оборонятись у війні.

Ми погоджуємося, що Росія мала б гарну можливість провести початкові переговори щодо мирної угоди з попередньою угодою про припинення вогню цього тижня. Ми дуже розчаровані, що цього не сталося,

– повідомив Фрідріх Мерц.

Велика Британія

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що позиція Росії на мирних переговорах у Стамбулі є "явно неприйнятною". Він також зазначив, що такі дії країна-агресорка показує вже не вперше, цитує Reuters.

"І тому, після зустрічі з президентом Зеленським та обговорення з президентом Трампом, ми зараз тісно узгоджуємо та координуємо наші дії та продовжуватимемо це робити", – сказав Стармер.

Італія

Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні наголосила, що після переговорів у Стамбулі 16 травня стало зрозуміло, "хто не готовий зробити кроки до миру", пише ANSA.

Необхідно вимагати негайного припинення вогню для досягнення мирної угоди, яка гарантуватиме безпеку Києву. Ми не повинні опускати руки. За останні години ми побачили, хто готовий робити важливі кроки заради миру, а хто – менш охочий,

– зазначила Мелоні.

НАТО

На думку генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Путін зробив величезну помилку, відправивши на переговори з Україною "команду другого рівня". Генсек НАТО переконаний, що він чудово знає, що м'яч на його боці, що він у скрутному становищі і що зробив величезну помилку

"Я думаю, що весь тиск зараз на Путіна", – додав він.