Лідери країн ЄС зателефонують Трампу перед його розмовою з Путіним, – Мерц

Президент США планує провести розмову з російським диктатором 19 травня. Перед цим з Дональдом Трампом хочуть поговорити лідери Британії, Німеччини та Франції.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер хочуть скоординувати свої дії з президентом Сполучених Штатів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Deutsche Welle.

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Що відомо про майбутню розмову Трампа з Путіним

Американський лідер анонсував свої телефонні розмови з російським диктатором та президентом України. Відомо, що о 10:00 ранку (17:00 за Києвом) він поговорить з Путіним.

Ми зараз домовилися, що знову поговоримо – четверо глав держав і урядів та американський президент в рамках підготовки до цієї розмови,

– заявив Фрідріх Мерц.

Розмова з Трампом запланована на вечір 18 травня. У ній навряд чи зможе взяти участь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск через президентські вибори, які відбуваються в його країні.

До слова, спецпосланець президента США Стів Віткофф вважає, що між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним може бути хороша розмова. Сполучені Штати сподіваються на успішні перемовини з очільником Кремля. Ці переговори – ще один крок Трампа для завершення війни в Україні.