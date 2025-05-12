Келлог прокоментував заклик Трампа до переговорів у Туреччині

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував нещодавню заяву Дональда Трампа з закликом провести переговори з Росією у Туреччині.

Відповідну заяву він оприлюднив у понеділок, 12 травня, у соцмережі Х, передає 24 Канал. Перемовини з російською стороною мають стосуватися закінчення війни в Україні.

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Як відреагував Келлог

Кіт Келлог підтримав пропозицію Дональда Трампа, яку той нещодавно оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social, стосовно переговорів з Росією задля закінчення війни, наголосивши на потребі зупинити смерть людей внаслідок цього.

Президент Трамп був послідовий і висловлювався чітко. Вбивства повинні припинитися негайно,

– написав спецпредставник.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив у неділю, 11 травня, що він "починає сумніватися" в тому, що Україна досягне угоди про припинення вогню з Росією, і закликав Київ зустрітися з російськими чиновниками в Туреччині для перемовин.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів, і 15 травня чекатиме на російського лідера Володимира Путіна в Стамбулі "особисто". Також він вкотре закликав до припинення вогню.