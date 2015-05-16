Дії Путіна призведуть до краху, – інтерв'ю з ексчиновником Держдепу про санкції та гроші Росії

Санкції, ухвалені США та союзниками від лютого 2022 року, серйозно вдарили по емономіці Росії та ускладнили Кремлю фінансування армії та ВПК. Крім того, падіння цін на нафту також негативно впливає на російську економіку, яка залежна від її доходів.

Більш жорсткі заходи щодо російської економіки разом із посиленням допомоги Україні можуть змусити Владіміра Путіна піти на компроміси щодо завершення війни. Більше про санкції, заморожені російські активи та переговори – в інтерв'ю 24 Каналу розповів американський юрист і колишній чиновник Держдепу США Девід Тафурі.

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Що змусить Путіна піти на поступки

Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Владіміром Путіним для переговорів щодо припинення війни. Як ви оцінюєте ідею проведення мирних переговорів між Україною та Росією у Туреччині?

За останні кілька днів трапилося дуже багато всього. Зараз справді вирішальний тиждень, як через заяву президента Зеленського, так і через те, що Путін також заявив про готовність до прямих переговорів із ним. При цьому між сторонами все ще зберігається значна дистанція у питаннях, які вони могли б узгодити задля встановлення режиму припинення вогню.

Лідери Великої Британії, Франції, Польщі та Німеччини, які відвідали Київ, наполягали, щоб Путін спочатку погодився на 30-денне припинення вогню, як вимагає Зеленський, і лише потім розпочиналися б переговори. Зеленський готовий говорити з Путіним попри відсутність згоди на 30 днів тиші. Важливо отримати чітку відповідь від Путіна щодо готовності до припинення вогню.

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Ба більше, лідери країн, які приїжджали до Києва, заявили, що якщо Путін відмовиться від цієї ініціативи, то щодо Росії негайно запровадять нові санкції. Сподіваюся, що додатковий тиск змусить Путіна йти на поступки. Усі чекають на офіційну відповідь від нього. Кіт Келлог зазначив, що припинення вогню має бути встановлене перед переговорами.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Зеленський погодився на цю пропозицію без будь-яких умов. Тепер таку ж ясну відповідь чекають від Росії. Які альтернативні дипломатичні чи військові кроки можуть зробити США, якщо Путін відмовиться від припинення вогню? Німеччина, наприклад, уже готова надати Україні новий пакет військової допомоги.

Сподіваюся, що США також будуть готові надати Україні більше зброї та іншої підтримки, якщо стане зрозумілим, що саме Путін блокує можливість встановити перемир'я. Якщо подивитися на останні висловлювання Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса, вони нарешті почали звинувачувати Росію та Путіна у тому, що відбувається. Це добре, бо саме Путін сьогодні є головною перепоною на шляху до припинення вогню.

Особисто я вважаю, що Путін зараз не готовий йти на компроміси. Для тиску на нього потрібно посилити постачання зброї та підготовку української армії, а також запровадити нові санкції, особливо проти компаній, які допомагають Росії продавати нафту, зокрема в Китаї та Індії.

Посилення санкцій і військової підтримки може змінити ситуацію на полі бою. А щоб Путін пішов на поступки, баланс сил має зміститися ще більше на користь України. Лише у такому разі перемир'я зможе відповідати очікуванням українського народу.

Як санкції вплинули на Росію

Як ви оцінюєте вплив західних санкцій на економіку Росії протягом останніх трьох років? На вашу думку, чи досягли вони своєї мети й чи вплинули на ухвалення рішень Владіміром Путіним?

Ці санкції не вплинули на ухвалення рішень Путіним. Проте, вони серйозно вдарили по російській економіці. Санкції, введенні США та їхніми союзниками починаючи з лютого 2022 року, суттєво ускладнили Путіну фінансування армії та всієї військової машини, яку він незаконно направив до України.

Сподіваюся, партнери застосують більш жорсткі заходи для посилення тиску на Росію. Падіння цін на нафту також негативно впливає на її економіку, оскільки більшість доходів залежить від її експорту. Посилені санкції та низькі ціни на нафту можуть створити для Росії важку ситуацію, яка змусить Путіна усвідомити неможливість перемоги у війні. Він просто не має ні ресурсів, ні фінансів, щоб продовжувати військові дії в тому обсязі, який необхідний хоча б для утримання поточного становища на фронті.

Роль Туреччини та Китаю у переговорах

Туреччина готова провести переговори між Україною та Росією щодо припинення вогню. Як ви оцінюєте позицію президента Реджепа Ердогана як можливого посередника? Чи може Туреччина відіграти ефективну роль у досягненні миру?

Ідеального посередника не існує, але Туреччина – один із найкращих варіантів. Вона підтримує Україну, але зберігає стабільні відносини з Росією та має особистий контакт між Ердоганом і Путіним, що полегшує переговори.

Також не слід забувати, що Туреччина є членом НАТО, а отже, підтримує робочі відносини з іншими країнами Альянсу, зокрема США. Тож якщо Ердоган справді зможе використати свої дипломатичні канали, це може призвести до реального прогресу.

Китай висловив підтримку пропозиції України, США та європейських партнерів щодо 30-денного припинення вогню як кроку до відновлення дипломатичних зусиль. Чи вважаєте ви, що ця заява Пекіна означає зближення із Заходом, чи продиктована іншими мотивами?

Позиція Китаю з цього питання відрізняється від тієї, що у Путіна, що є позитивним сигналом. Заява Китаю стала сюрпризом з огляду на недавній візит Сі Цзіньпіна до Москви на парад перемоги. Але я не став би повністю довіряти нейтралітету Китаю. Ми знаємо, що Китай постачав певне обладнання Росії й частину його навіть виявили на полі бою в Україні.

Проте, якщо Китай робить подібні заяви, їх варто вітати. Потрібно намагатися залучати Пекін до процесу, тому що Китай має серйозний вплив на Росію. Це єдина країна, здатна впливати на Путіна політично та економічно, і Росія зараз гостро потребує її підтримки.

Про відносини України та США зараз

Андрій Єрмак заявив, що Трамп не захоче брати участь у переговорах без чіткої мети та результату. Єрмак підкреслив, що Україна не дасть США думати, що переговори зайшли у глухий кут. Він сказав, що якщо це відчуття з'явиться лише через дії Росії, то він переконаний, що США залишаться на боці України. Чи можуть США у такому разі вийти із мирних переговорів?

Єрмак цілком справедливо порушує ці питання. Його заяви звучать як чіткий сигнал США. Україна робить все можливе, щоб підтримати зусилля Вашингтона, спрямовані на припинення вогню та завершення війни. Це свідчить про значний прогрес в українській дипломатії порівняно з невдалою зустріччю Зеленського та Трампа у лютому.

Ми бачимо, що українське керівництво – і президент Зеленський, і голова його Офісу Андрій Єрмак – зараз набагато більш синхронізовані з позицією США. Вони ясно розуміють, що зберегти підтримку Сполучених Штатів критично важливо. Я вітаю таку позицію.

Не пропустіть Зеленському довелось погодитися на зустріч у Стамбулі, щоб не образити Трампа, – The Guardian

Єрмак абсолютно правий. Сполучені Штати не будуть залучені до цього процесу нескінченно. Якщо Трамп побачить, що досягти припинення вогню неможливо, він зосередить увагу на інших питаннях. Якщо США відмовляться від переговорів, винуватцем буде Росія, і підтримка України має продовжитись через зброю, дипломатію та санкції.

Зміна риторики Білого дому щодо України відбулася після зустрічі Трампа та Зеленського у Ватикані. За словами Єрмака, навіть така коротка зустріч може багато чого змінити. Він пояснив, що спочатку вона планувалася після меси, і якби все пройшло за початковим сценарієм, її хід, можливо, був би зовсім іншим. Як ви вважаєте, чому Трамп змінив своє ставлення до України після Ватикану?

Ця зустріч у Ватикані стала переломною миттю. Її кадри облетіли весь світ, і ті, хто організував цю зустріч, заслуговують на повагу. В організації брали участь представники католицької церкви, кардинали та помічники президентів Зеленського і Трампа.

Ніхто не знав заздалегідь, чим закінчиться цей контакт, але тепер ми бачимо. Він дуже вплинув на сприйняття у Сполучених Штатах війни в Україні та на готовність Трампа підтримувати Зеленського і чітко вказувати на винуватця зриву перемир'я – Росію. Сподіваюся, ця хвиля "доброї волі", яка почалася у Ватикані, продовжиться.

Путін зазнав невдачі у спробах розділити Європу

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю заявив, що Європа має стати учасником можливих переговорів між Україною та Росією. Які виклики можуть виникнути через участь Європи у цих переговорах? Як їх можна подолати, щоб досягти результату?

Найімовірніше, Путін сподівається на те, що Європа не буде єдиною, що йому вдасться вбити клин у відносини між європейськими країнами. Чотири європейські лідери підтримали Зеленського та заявили про необхідність 30-денного припинення вогню, що показує невдачу спроб Путіна розділити Європу.

Навіть якщо вдасться домовитися про тимчасове перемир'я, тиск Європи на Росію має зберігатись. Європа має продовжувати чітко давати зрозуміти, що відмова від припинення вогню призведе до наслідків, до постачання нової зброї Україні та посилення санкцій, які ще сильніше вдарять по російській економіці.

Еммануель Макрон заявив, що не відкидає розміщення іноземних військ в Україні після завершення активної фази бойових дій. За даними Le Parisien, він підкреслив, що це може сприяти стабілізації ситуації в регіоні. Чи може розміщення іноземних військ змінити розміщення сил в Україні у майбутньому?

Дуже добре, що Макрон відкрито говорить про можливість направлення французьких військ до України. Це сміливий крок. Він показує лідерство. Важко сказати, наскільки це популярно у Франції. Хоча французьке суспільство підтримує Україну. Однак якщо мовиться про реальне припинення вогню, його треба буде надійно контролювати, а це, найімовірніше, вимагатиме присутності іноземних військових.

Український уряд та суспільство вітають європейських миротворців, які приїдуть стежити за перемир'ям, та зустрінуть їх із повагою. Але однієї Франції буде недостатньо. Потрібні сили із кількох країн – Великої Британії, Данії та інших союзників. Це ускладнить Росії порушення перемир'я, оскільки присутність європейських військ поставить під загрозу їхні життя. Це може спонукати Європу діяти рішучіше та посилити допомогу Україні, а США – запобігти загрозі європейським солдатам.

Які вигоди дає Україні угода про надра

Верховна Рада ратифікувала угоду про партнерство між Україною та США. Як заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, це відкриває шлях до другого етапу – узгодження двох технічних угод. Чи може це партнерство закласти основу для ширшої стратегічної кооперації між Києвом та Вашингтоном? Які основні виклики стоять шляхом до його реалізації?

Підписання угоди та її схвалення парламентом – серйозний крок уперед, який усуває напруженість у відносинах між США та Україною. Тепер, коли документ підписано, значну частину цієї напруги знято.

Також угода має потенційні економічні вигоди для України. Документ створює стимули для залучення західного бізнесу в Україну, що допоможе розвивати природні ресурси, реалізовувати права на корисні копалини, фінансувати будівництво нових шахт та виробництв, хоча результати з'являться не одразу. Ця угода важлива.

До теми Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини: усе, що відомо про документ

Крім того, ведуться переговори щодо додаткових угод між США та Україною. Чекаю з цікавістю нових документів. Підписані та майбутні угоди дають США додаткову мотивацію підтримувати Україну. Тепер Штати мають економічний інтерес у майбутньому України. Це вимагає, щоб Україна залишалася суверенною, контролювала свою територію та зміцнювала свою незалежність.

Головна проблема спецтрибуналу щодо злочинів Росії

Україна завершила важливий етап на шляху створення спеціального трибуналу зі злочину агресії, вчиненого Росією. Ініціатива, над якою працюють понад 2,5 роки, входить у фінальну фазу, заявив Андрій Сибіга у Львові. Чим цей трибунал відрізнятиметься від міжнародних юридичних механізмів, що вже існують? З якими основними труднощами зіткнулася Україна у процесі формування міжнародної підтримки цієї ініціативи? Що означає створення такого трибуналу особисто для Владіміра Путіна?

Росія та її війська вчиняли воєнні злочини в Україні. Ці злочини не повинні залишитися безкарними. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Тому створення такого трибуналу вкрай важливе. Цей трибунал дасть можливість постраждалим людям, тим, хто пережив злочин, розповісти про те, що сталося, надати докази. Трибунал має встановити винних у російській армії та включати механізм компенсації. Жертви російських злочинів мають отримати компенсації від Росії.

Але головна проблема – Росія не визнає та не збирається брати участь у роботі трибуналу, не збирається полегшувати роботу трибуналу зі збирання доказів. Вона не визнає рішення, які будуть ухвалені на її адресу, не виявить готовності виплачувати будь-які компенсації.

Понад 300 мільярдів доларів активів Центрального банку Росії заморожено. Основна частина – в Європі, менша – у США. Частина заморожених коштів уже використовується для підтримки ЗСУ і може бути спрямована на компенсацію постраждалих від дій російської армії за рішеннями трибуналу.

Трибунал має продемонструвати світові докази воєнних злочинів в Україні, щоб показати, що відповідальність за них несе Росія, а Путін схвалював ці злочини. Міжнародна спільнота має усвідомити масштаб злочинів, щоб запобігти їхньому повторенню у майбутньому.

Як можна використати заморожені російські активи

Що відбувається із замороженими активами?

Відразу після вторгнення у лютому 2022 року європейські країни, США та інші держави заморозили активи Центрального банку Росії, розміщені на їхніх територіях. Основна частина цих коштів перебуває в Європі, особливо у таких фінансових центрах, як Бельгія та Лондон. Згодом законодавство було змінено, щоб дозволити використання прибутку та відсотків, які нараховуються на ці кошти, для надання Україні позик та підтримки ЗСУ.

Це перший крок до використання цих грошей в інтересах України. Але можливі й подальші дії. Зокрема, не лише вилучення відсотків, а й повна конфіскація самих коштів на фінансування відновлення України та зміцнення її обороноздатності. Якщо європейські країни ухвалять рішення, заморожені кошти можуть бути використані для виконання вироків трибуналів щодо воєнних злочинів.

Яке послання ви хотіли б передати всім українцям і всьому цивілізованому світу сьогодні?

Насамперед я хочу сказати, що мені вдалося побувати в Бучі, Ірпені та інших містах, які були окуповані російськими військами та звільнені ЗСУ. Історії про воєнні злочини Росії вразили мене. Я продовжую жахатися того, що сталося. Адже такі злочини здавалися неможливими у сучасному світі. Я глибоко співчуваю тому, через що пройшли українці.

У США, звідки я родом, дуже багато людей, які також обурені злочинами Росії. Ми одразу зрозуміли, що вторгнення незаконне. Віримо, що Путін, звинувачений Міжнародним кримінальним судом, постане перед правосуддям. Це може зайняти час. Можливо, російський народ видасть його Гаазі або влаштує суд сам. Але я впевнений, що Путін не вийде переможцем, його дії призведуть до краху.