У WSJ дізналися, коли й де можуть пройти наступні переговори України та Росії

Наступні переговори між українською та російською делегаціями можуть відбутися у Ватикані у червні 2025 року. Водночас точної дати не вказують.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal Це стало відомо з розмови європейських лідерів та президента США у неділю, 18 травня.

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Коли та де можуть бути переговори

У неділю під час телефонної розмови з європейськими лідерами, серед яких були Макрон, Мерц, Мелоні та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Дональд Трамп зазначив, що направить державного секретаря Марко Рубіо та спецпредставника Кіта Келлога на переговори, які тепер, як очікується, відбудуться у Ватикані.

За даними видання, американський президент заявив, що хоче швидко розпочати переговори на нижчому рівні між російською та українською сторонами у Ватикані. Відповідну позицію він висловив після змін у власних намірах стосовно посилення санкцій проти Росії, які він обговорював з європейськими лідерами.

Деякі європейці, які брали участь у телефонній розмові в понеділок, наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має бути безумовне припинення вогню. Але Трамп знову заперечив, заявивши, що йому не подобається термін "безумовний",

– ідеться у статті.

Видання, посилаючись на джерело, ознайомлене з недільними обговореннями лідерів, пише, що загалом тон розмови з Дональдом Трампом був позитивним, хоч сподівання щодо санкцій розвіялися наступного дня. Журналісти припускають, що переговори у Ватикані розпочнуться орієнтовно у середині червня.