Новий Папа Лев XIV ініціює діалог між Україною та Росією – перші деталі

Новий Папа Католицької церкви Лев XIV готовий стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Зустріч може відбутися у Ватикані вже протягом найближчих 3 – 4 тижнів за умови підтвердження участі обох сторін.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на DW. Зустріч між українською та російською сторонами може відбутися вже протягом найближчих 3 – 4 тижнів.

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Україна і Росія можуть сісти за стіл переговорів у Ватикані

Новий Папа Католицької церкви Лев XIV, який змінив покійного Франциска, готовий стати посередником у мирних перемовинах між Києвом і Москвою.

Як повідомляє видання, переговори можуть розпочатися, якщо обидві сторони підтвердять свою участь. Лев XIV неодноразово наголошував на важливості дипломатії для припинення війни.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що Папа готовий надати Ватикан для діалогу, хоча сам не братиме участі у щоденних перемовинах. Підтримку цій ініціативі також висловлювали президент США Дональд Трамп та європейські лідери.

Останній раз президент Росії Владімір Путін був у Ватикані в червні 2019 року.