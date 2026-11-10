Україна та Росія "демонструють гнучкість" щодо територій у приватних розмовах, – Reuters

Україна та Росія під час непублічних контактів нібито демонструють певну гнучкість щодо можливих територіальних домовленостей. Територіальне питання, ймовірно, розглядатимуть наприкінці переговорного процесу, після обговорення гарантій безпеки та інших умов завершення війни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського високопосадовця.

Що кажуть у США про територіальні поступки?

За словами американського посадовця, під час закритих розмов Україна та Росія демонструють певну готовність до компромісу щодо територій.

Обидві сторони продемонстрували трохи гнучкості у приватних розмовах,

– заявив американський посадовець.

Водночас публічні позиції Києва та Москви залишаються протилежними. Україна прагне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, тоді як російський диктатор Володимир Путін вимагає передачі Росії всього Донбасу.

Територіальні домовленості можуть стати предметом обговорення вже на завершальному етапі переговорів. Спочатку сторони мають розглянути інші питання, зокрема післявоєнну архітектуру безпеки та гарантії для України.

Які питання обговорюватимуть в Абу-Дабі?

Однією з головних тем переговорів 10 – 11 листопада стануть гарантії безпеки для України. Серед варіантів, які обговорюють сторони, – механізм захисту за зразком п'ятої статті Північноатлантичного договору.

Американський посадовець заявив, що у Вашингтоні обережно-оптимістично оцінюють перспективи переговорів, хоча визнають: процес може тривати певний час.

Це вперше, коли я відчуваю, що ми бачимо реальне бажання російської сторони завершити війну,

– сказав він.

США на переговорах представлятимуть спеціальні посланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Після зустрічей в Абу-Дабі американські представники можуть вирушити до Росії, щоб провести переговори з Володимиром Путіним.