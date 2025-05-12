Туреччина та США обговорили переговори України і Росії

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан та держсекретар США Марко Рубіо провели телефонну розмову. Під час неї вони обмінялися думками щодо можливих переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Anadolu.

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Туреччина і США обговорили переговори України і Росії

Під час розмови сторони обговорили двосторонні питання, а також регіональні питання, включаючи Україну, Сирію та Газу.

Фідан наголосив на важливості скасування санкцій проти Сирії для її стабільності та процвітання. Також було підкреслено важливість звільнення громадянина США Едана Александера рухом ХАМАС.

Міністр закордонних справ Туреччини та держсекретар США обмінялися думками про заплановані переговори між Росією та Україною.

Крім цього, вони обговорили подробиці майбутнього візиту Рубіо до Туреччини в рамках неофіційної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться в Антальї 14-15 травня.

Нагадаємо, що президент України 12 травня повідомив про розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині.