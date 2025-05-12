Німеччина пригрозила Росії наслідками, якщо та не піде на перемир'я

У МЗС Німеччини радять Росії погодитися на перемир'я. В іншому випадку Москві пригрозили наслідками.

Якщо перемир'я не станеться, Німеччина готова надалі постачати Україні зброю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Німеччина попереджає про наслідки для Росії в разі зриву перемир'я

Голова Міністерства внутрішніх справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що Берлін, "очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, а потім буде готова до переговорів".

Якщо цього не станеться, то Берлін готовий запропонувати подальші пакети озброєння для України.

Також на Росію чекають подальші жорсткі санкції.

Додамо, що у ніч на 11 травня Путін відкинув перемир'я, водночас запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. На це Зеленський відповів, що чекатиме Путіна у Стамбулі особисто.

Вже 12 травня Росія порушила перемир'я, атакувавши Україну понад сотнею ударних БпЛА, зокрема відомо про постраждалих внаслідок бомбардувань.