"Готові реагувати рішуче": Макрон підтримав перемир'я на 30 днів і пригрозив Росії за відмову

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що вночі мав розмову з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили припинення вогню в Україні.

Макрон закликав не затягувати час, а діяти рішуче. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Макрона у соцмережі X.

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Макрон підтримує пропозицію Трампа про перемир'я

Глава Франції зазначив, що підтримав чіткий заклик американського лідера до безумовного 30-денного перемир’я. Як повідомив Макрон, вже вранці до цього заклику приєдналися Велика Британія та низка скандинавських держав.

Макрон наголосив, що необхідно усім негайно працювати для припинення вогню – "без удаваності та маневрів, спрямованих на затягування часу".

Україна вже майже два місяці тому погодилася на це припинення вогню. Тепер я чекаю, що Росія зробить те саме. В іншому разі ми будемо готові реагувати рішуче, разом з усіма європейцями та в тісній координації з США,

– написав президент Франції.