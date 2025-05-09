Макрон призвал не затягивать время, а действовать решительно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Макрона в соцсети X.

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Макрон поддерживает предложение Трампа о перемирии

Глава Франции отметил, что поддержал четкий призыв американского лидера к безусловному 30-дневному перемирию. Как сообщил Макрон, уже утром к этому призыву присоединились Великобритания и ряд скандинавских государств.

Макрон отметил, что необходимо всем немедленно работать для прекращения огня – "без притворства и маневров, направленных на затягивание времени".

Украина уже почти два месяца назад согласилась на это прекращение огня. Теперь я жду, что Россия сделает то же самое. В противном случае мы будем готовы реагировать решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с США,

– написал президент Франции.