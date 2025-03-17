Чому досягти припинення вогню в Україні набагато складніше, ніж в секторі Гази: Віткофф пояснив

Спецпосланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що досягти припинення вогню в Україні значно складніше, ніж це було в секторі Гази. А також сказав, що ускладнює врегулювання війни.

На думку Віткоффа, однією з перепон до цього є "технічне питання", як припинити вогонь по всій лінії зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю CBS News.

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Що заявив Віткофф про припинення війни в Україні

За словами спецпосланника США з питань Близького Сходу, припинення вогню передбачає, що людей потрібно буде змусити не воювати один з одним за 2000-кілометровий кордон.

Я іноді порівнюю це з Газою. Газа – це обмежений, визначений простір, у порівнянні з тим, де відбувається битва в Україні та Росії. Отже, це набагато складніша ситуація, і все ж ніхто не опускає руки,

– каже Віткофф.

Він додає, що з обома сторонами потрібно обговорити велику кількість "елементів". За його словами, основним районом протистояння наразі є Курськ і тому на полі бою "різні умови".

Окрім цього, Віткофф назвав питання, які необхідно вирішити до 30-денного перемир'я. Зокрема, мова йде про Запорізьку АЕС, яка постачає досить багато електроенергії в Україну, доступ до портів та угоду про Чорне море.

Він зазначає, що всі зацікавлені сторони, зокрема європейські країни, зобов'язані робити все, щоб досягти успішного врегулювання війни в Україні.