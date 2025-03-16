Очевидно, Владімір Путін образив Віткоффа під час зустрічі. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

До теми Спецпредставник Віткофф веде серйозні розмови у Москві, – Трамп

"Цей візит Віткоффа дуже загадковий. Все-таки він представник щодо Близького Сходу. Є Кіт Келлог, який представник щодо проблем України та Росії. Але на переговори до Путіна поїхав представник щодо Близького Сходу", – сказав він.

Кіт Келлог – генерал. Віткофф – мільярдер, забудовник та інвестор, професійний перемовник, який укладав багато успішних бізнес-угод. Можливо, Трамп очікував, що він зможе домовитися із Путіним.

Віткофф – це дуже близька до Трампа людина. Його страшенно образили. Приїхала людина від Трампа з прямим дорученням поговорити. За деякими даними, його 4 години тримали у коридорі. Зрозуміло, що він був не у номері, а у короткій дистанції, йому сказали чекати. Він чекав 4 години,

– підкреслив Яковенко.

За його словами, коли Путін розмовляє з людьми, які на думку російського диктатора, є «нижчими за нього», то не є співрозмовником. Так званий очільник Кремля погано поводив себе щодо Віткоффа, тому отримав від США посилення санкцій.