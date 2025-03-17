Спецпосланець Трампа Стів Віткофф мав кілька приватних розмов із російським диктатором. В інтерв'ю для CBS News він сказав, що, мовляв, розбіжності між українською та російською сторонами вдалося зменшити, передає 24 Канал.

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У Трампа назвали кроки для досягнення перемир'я

Віткофф визнав, що забезпечити перемир'я буде складно, адже йдеться про припинення бойових дій уздовж 2 000-кілометрового кордону. Крім того, окремою темою для розмови є зона протистояння у Курській області.

Також слід врахувати регіони, на які претендує Росія. Крім того, за словами спецпосланця, треба визначитися, кому належатиме ЗАЕС, яка постачає значну частину електроенергії Україні.

Для узгодження перемир'я потрібно вирішити і питання щодо доступу до портів Чорного моря.

Є так багато аспектів реалізації перемир'я, що я іноді порівнюю його із ситуацією в Газі. Газа – це обмежений простір, на відміну від театру бойових дій між Україною та Росією. Це значно складніша ситуація, але всі зацікавлені сторони, включно з європейцями, налаштовані зробити все необхідне для успішного врегулювання,

– підсумував чиновник.

Нагадаємо, що цього тижня Трамп планує зателефонувати Путіну. Точна дата не розголошується.