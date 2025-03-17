По мнению Виткоффа, одной из преград к этому является "технический вопрос", как прекратить огонь по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью CBS News.

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Что заявил Уиткофф о прекращении войны в Украине

По словам спецпосланника США по вопросам Ближнего Востока, прекращение огня предполагает, что людей нужно будет заставить не воевать друг с другом за 2000-километровую границу.

Я иногда сравниваю это с Газой. Газа – это ограниченное, определенное пространство, по сравнению с тем, где происходит битва в Украине и России. Итак, это гораздо более сложная ситуация, и все же никто не опускает руки,

– говорит Уиткофф.

Он добавляет, что с обеими сторонами нужно обсудить большое количество "элементов". По его словам, основным районом противостояния сейчас является Курск и поэтому на поле боя "разные условия".

Кроме этого, Виткофф назвал вопросы, которые необходимо решить до 30-дневного перемирия. В частности, речь идет о Запорожской АЭС, которая поставляет достаточно много электроэнергии в Украину, доступе к портам и соглашение о Черном море.

Он отмечает, что все заинтересованные стороны, в частности европейские страны, обязаны делать все, чтобы достичь успешного урегулирования войны в Украине.