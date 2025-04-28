США і Росія обмінюються інформацією щодо перемир'я на 9 травня, – Пєсков

Владімір Путін анонсував перемир'я до 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. У Кремлі заявили, що комунікують з США щодо цього питання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Москва прокоментувала оголошене Путіним перемир'я

Речник російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що у Росії йде обмін інформацією зі США щодо оголошеного перемир'я. Пропагандист запевнив, що Путін, оголосивши припинення вогню, керується міркуваннями "гуманітарного характеру" – мовляв, це вияв доброї волі Росії і підкреслює готовність до мирного врегулювання.

Пєсков зазначив, що зусилля щодо мирного врегулювання продовжуються, Росії та США вдалося розблокувати двосторонні відносини.

За його словами, у процесі діалогу Москви та Вашингтона здійснюються спроби вийти на мирне врегулювання щодо України.

Зазначимо, 28 квітня Владімір Путін оголосив так зване "перемир'я" з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Воно має тривати три доби – з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Коментуючи ініціативу Москви речниця Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що Дональд Трамп хоче домогтися постійного припинення вогню. Водночас президента США дедалі більше розчаровується в лідерах і Росії, і України.