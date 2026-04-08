Найбільший торгівельний партнер Ірана: AP вказали, яка країна умовила Тегеран на перемир'я

У ніч на 8 квітня світ завмер в очікуванні руйнівних ударів США по Ірану. На щастя, цього вдалося уникнути завдяки втручанню Пакистану. Та була ще одна країна, яка вплинула на події.

Про це повідомляє Associated Press. Ідеться про країну, яка розташована не на Близькому Сході.

Хто натиснув на Іран?

Джерела кажуть, що це був Китай.

Китай, який є найбільшим торгівельним партнером Тегерана, закликав іранців знайти шлях до припинення вогню в міру просування переговорів, повідомили два чиновники, які не мали права коментувати публічно та говорили на умовах анонімності,

– написали AP.

Пекін підтримував контакт з іранськими чиновниками. Але працював переважно з посередниками, зокрема з Пакистаном, Туреччиною та Єгиптом, намагаючись використати свій вплив.

Цікаво, що Трамп визнав роль Китаю у мирних перемовинах під час розмови з агентством AFP.

Тим часом у своїх дописах про ситуацію довкола Ірану президент США не згадує Китай.

На підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та фельдмаршалом Асімом Муніром, під час яких вони попросили мене призупинити напад руйнівної сили, що має бути направлена сьогодні вночі на Іран, та за умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на повне та безпечне відкриття Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на строк у два тижні. Це буде двостороннє припинення вогню!

– написав Трамп зранку 8 квітня.

Він додав, що Америка "досягла та перевищила всі військові цілі та перебуває на дуже просунутій стадії укладення остаточної угоди щодо довгострокового миру з Іраном та миру на Близькому Сході".

Іранську пропозицію з 10 пунктів Трамп назвав прийнятною основою для переговорів. Протягом двох тижнів сторони доопрацюють суперечливі пункти та укладуть угоду.

Зверніть увагу! Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем заявив 24 Каналу, що дії Сі Цзіньпіна будуть важливими, якщо дійде до Третьої світової війни. Пекін хоче посилити свій вплив у Південно-Східній Азії насамперед дипломатичним шляхом.

Китай грає у власну гру