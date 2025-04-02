Я дійсно вірю, що ми стоїмо на порозі припинення вогню, – Келлог

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що війна в Україні дійсно наближається до припинення вогню. Однак для цього кроку необхідно узгодити умови двох країн.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Келлога в ефірі Fox Business.

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Чи можливе повне припинення вогню

Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп розчарований і президентом України Володимиром Зеленським, і російським диктатором Владіміром Путіним. Попри це, президент США все одно має намір досягти "всеосяжного 30-денного припинення вогню" між сторонами.

Як тільки ми цього досягнемо, буде дуже важко відновити війну знову. Це те, у що я вірю,

– сказав спецпредставник Трампа.

За його словами, наразі необхідно сформувати договірні умови, в яких будуть чітко вказані вимоги України і Росії для завершення війни. Після цього позиції сторін доведеться "звести разом".

Келлог підкреслив, що Україна та Росія мають прийти "до компромісу".

І я дійсно вірю, що ми стоїмо на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні будуть піти на компроміс. Жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче. Доведеться чимось поступитися, щоб прийти до рішення. Але президент Трамп може це зробити,

– підсумував він.

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня Росія знову обстріляла українські міста ударними дронами, попри домовленості про перемир'я. Після цієї атаки Володимир Зеленський заявив, що Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню.