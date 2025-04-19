США представили план контролю за припиненням вогню в Україні, – WSJ

Однією з центральних тем переговорів України та США у Парижі стало всеосяжне припинення вогню. На них Київ чітко дав зрозуміти, що угода можлива лише за наявності реальних гарантій безпеки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Чи відомо, якими можуть бути гарантії безпеки для України

У виданні нагадали, що 17 квітня у Парижі представники США провели переговори з українською делегацією та представниками європейських країн. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав обговорення "дуже змістовним", наголосивши, що Київ очікує чітких гарантій від міжнародних партнерів, зокрема щодо недопущення повторної агресії з боку Росії після встановлення перемир’я.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що українська сторона порушувала питання гарантій безпеки, але утримався від розкриття деталей. Попри обережну позицію адміністрації Дональда Трампа в питанні офіційних гарантій, Київ продовжує домагатися відповідальності від США і європейських союзників.

Під час переговорів українські представники нагадали американцям про раніше озвучену позицію в Саудівській Аравії: Київ погодиться на припинення вогню, якщо на це піде і Росія. Утім, Москва традиційно висуває неприйнятні умови, спрямовані на послаблення обороноздатності України - зокрема припинення військової допомоги, мобілізації та підготовки військових.

Водночас один із західних чиновників розповів виданню, що США представили проєкт концепції моніторингу дотримання перемир’я у разі досягнення домовленості. Однак подробиці наразі не розголошуються.

Нагадаємо, що напередодні Рубіо заявив, що США відмовляться від переговорів про припинення вогню в Україні. Це може відбутися, якщо стане зрозуміло, що досягнення мирної угоди є неможливим.