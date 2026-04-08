"Крихке перемир'я": Венс прокоментував нові домовленості між США та Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав угоду Штатів з Іраном про двотижневе припинення вогню "крихким перемир’ям". Він зазначив, що в Ірані не всі охочі співпрацювати зі США.

Про це повідомляє CNN.

Як Венс прокоментував двотижневе перемир'я з Іраном?

За словами Венса, в Тегерані по-різному відреагували на угоду: глава МЗС Ірану сприйняв її позитивно, тоді як інші представники влади, за його твердженням, перекручують факти щодо результатів дій США та умов перемир’я.

"Ось чому я кажу, що це крихке перемир’я. Є люди, які явно хочуть сісти за стіл переговорів і співпрацювати з нами, щоб досягти вигідної угоди, а є й такі, хто бреше навіть щодо того крихкого перемир’я, яке ми вже уклали. Якщо іранці готові добросовісно співпрацювати з нами, я думаю, ми зможемо досягти угоди. Якщо вони будуть брехати, якщо вони будуть обманювати, якщо вони… будуть намагатися завадити навіть тому крихкому перемир’ю, яке ми встановили, то вони не будуть задоволені", – заявив Венс.

Також віцепрезидент зазначив, що Дональд Трамп доручив команді тимчасово утриматися від окремих кроків тиску – як військових, так і дипломатичних та економічних. Водночас цей підхід можуть переглянути, якщо Іран не демонструватиме готовності до конструктивного діалогу щодо повного завершення війни.

Він сказав нам сісти за стіл переговорів. Але якщо іранці не зроблять те саме, вони дізнаються, що президент Сполучених Штатів – не той, з ким можна жартувати. Він нетерплячий. Він нетерпляче чекає на прогрес,

– додав Венс.

