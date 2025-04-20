У Британії звернулися до Путіна на тлі його "великоднього перемир'я"

19 квітня Владімір Путін оголосив "великоднє перемир'я" на один день. Диктатор, буцімто, наказав своїм військовим зупинити бойові дії. У МЗС Британії відреагували на ініціативу Кремля.

У британському МЗС закликали Росію погодитися на повне припинення вогню в Україні, "а не лише одноденну паузу", передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що кажуть у Лондоні

"Україна погодилася на повне припинення вогню. Ми закликаємо Росію зробити те саме", – сказав представник британського МЗС, додавши, що пауза дозволила б провести переговори щодо справедливого й тривалого миру.

У заяві МЗС Британії йдеться про те, що "зараз настав момент для Путіна показати, що він справді хоче миру, припинивши своє жахливе вторгнення".

Нагадаємо, що ще 11 березня під час зустрічі делегацій України та США у Джидді Київ прийняв пропозицію американців про повне припинення вогню на 30 днів. Росія висловилася проти. Москва нібито погодилася на енергетичне перемир'я, яке за період його дії неодноразово порушувала.