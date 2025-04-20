В британском МИД призвали Россию согласиться на полное прекращение огня в Украине, "а не только однодневную паузу", передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что говорят в Лондоне

"Украина согласилась на полное прекращение огня. Мы призываем Россию сделать то же самое", – сказал представитель британского МИД, добавив, что пауза позволила бы провести переговоры по справедливому и длительному миру.

В заявлении МИД Британии говорится о том, что "сейчас настал момент для Путина показать, что он действительно хочет мира, прекратив свое ужасное вторжение".

Напомним, что еще 11 марта во время встречи делегаций Украины и США в Джидде Киев принял предложение американцев о полном прекращении огня на 30 дней. Россия высказалась против. Москва якобы согласилась на энергетическое перемирие, которое за период его действия неоднократно нарушала.