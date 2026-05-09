Це було б добре, – Трамп прокоментував можливість продовження перемир'я між Україною і Росією

Президент США Дональд Трамп прокоментував режим припинення вогню в Україні. Він припустив, що перемир'я із Росією може тривати й більше, аніж зазначені три дні.

Про це йдеться у дописі Rapid Response 47 у соцмережі Х.

Що про перемир'я в Україні сказав Дональд Трамп?

Під час розмови із Трампом журналісти поцікавились, чи може перемир'я Росії із Україною тривати й після 11 травня. У відповідь президент США висловив припущення, що таке й дійсно може статись.

Разом із тим, американський лідер вкотре акцентував на колосальних втратах з обох сторін у цій війні.

Можливо. Було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія і Україна – це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 000 молодих солдатів щомісяця. Це безумство. Так що цілком може бути,

– сказав Трамп.

Важливо! Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що нині продовжувати війну чи зупинитись залежить лише від рішення російського диктатора Володимира Путіна. Кремлівська еліта вже б'є на сполох та розуміє, що війну з Україною варто припинити через значні економічні наслідки, втім, схоже, диктатор спинятись не збирається – він занадто одержимий виконаннями цілей так званої "СВО" в Україні.

Що цьому передувало?

На початку квітня російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий підтримати тимчасове перемир'я 8 та 9 травня. Експерти пов'язують це із проведенням надважливого для Кремля параду до "Дня побєди".

Водночас Володимир Зеленський вирішив діяти на випередження й запропонував провести так званий режим тиші ще 5 та 6 травня. Однак Росія проігнорувала цю ініціативу та жодним чином не зменшила інтенсивність обстрілів українських цивільних міст та штурмових дій на фронті.

Президент України наголосив, що Київ діятиме дзеркально у відповідь на російську агресію. Вранці 8 травня він зауважив, що ворожі війська навіть не намагались припинити вогонь. Станом на 7 ранку вже було зафіксовано більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті, окрім того, ворог здійснив понад 850 атак за допомогою різних типів безпілотників, зокрема FPV, "Ланцет" та інших ударних дронів.

Дещо пізніше 8 травня у Міноборони Росії зробили цинічну заяву щодо нібито порушення Україною оголошеного "перемир'я".

Вже під вечір 8 травня американський президент Дональд Трамп оголосив тимчасове перемир'я у війні Росії проти України. Режим тиші має тривати три дні – 9, 10 та 11 травня. Окрім того, Трамп зауважив, що невдовзі між країнами відбудеться обмін військовополоненими – по 1000 полонених із кожної країни.

Згодом таку інформацію підтвердив і Володимир Зеленський, а також висловив сподівання, що США забезпечать виконання домовленостей російською стороною. Президент пояснив, що згода Росії звільнити 1000 українців стало ключовою для того, аби Київ погодився на триденне перемир'я.