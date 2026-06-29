Тимчасове перемир'я: США та Іран припиняють удари та готують зустріч у Катарі

Сполучені Штати та Іран погодилися тимчасово припинити взаємні атаки на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці. Сторони готуються до переговорів, які мають відбутися вже цього тижня в Катарі.

Про це повідомляє Axios.

Дивіться також Трамп звинуватив Іран у "безглуздому" порушенні перемир'я з США

Що відомо про нове перемир'я Ірану та США?

За даними видання, сторони погодилися зупинити "кінетичну активність" і забезпечити безпечний прохід комерційних суден через стратегічно важливу морську ділянку. Найближчим часом планується проведення переговорів у Катарі.

Хоча офіційна дата поки не підтверджена, джерела припускають, що зустріч може відбутися вже у вівторок. Американську технічну делегацію очолить Нік Стюарт.

Домовленість передбачає, що на період обговорень сторони утримуватимуться від провокацій у морі, а судноплавство в Ормузькій протоці має залишатися відкритим і безпечним. Спочатку переговори планували присвятити іранській ядерній програмі у Швейцарії, однак ескалація в регіоні змусила змінити формат і пріоритети діалогу.

Іран заявив про готовність забезпечувати безпеку проходу суден через протоку, тоді як США також погодилися на кроки для зниження напруги. Перемир'я має тимчасовий характер, однак вважається критично важливим для стабілізації ситуації в регіоні.

Нагадаємо, 22 червня США та Іран завершили перший раунд переговорів у Швейцарії щодо мирної угоди, досягнувши попередніх домовленостей про подальші кроки діалогу. Сторони погодили створення координаційних механізмів, дорожню карту на 60 днів та структури для врегулювання питань безпеки, зокрема в Лівані й Ормузькій протоці. Також заявлено про прогрес у питанні санкцій і заморожених активів Ірану.

Проте, вже 26 червня Дональд Трамп заявив, що Іран порушив перемир'я зі США, атакувавши безпілотниками судна в Ормузькій протоці. За його словами, один дрон пошкодив вантажне судно, а ще три були збиті американськими військовими. Трамп назвав дії Ірану "безглуздим порушенням" домовленостей про припинення вогню.

У відповідь США завдали удару по Ірану. Американські літаки знищили склади ракет і безпілотників та радіолокаційні станції на узбережжі Ірану. У Центральному командуванні США заявили, що дії Ірану є порушенням перемир'я та загрожують безпеці судноплавства.