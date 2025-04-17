Трамп досі хоче встановити перемир'я в Україні до кінця квітня, – The Economist

У Дональда Трампа не вийшло закінчити війну Росії проти України за добу, але він встановив новий термін – за 100 днів свого президентства, тобто до кінця квітня. Тим часом підтримка США Україні продовжує зменшуватися.

Президент США виявився поблажливим до Росії та ворожим до України. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Economist.

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Чи справді Трамп намагається встановити мир в Україні

Росія продовжує ігнорувати заклики Сполучених Штатів до 30-денного безумовного припинення вогню. Своєю чергою Україна погодилася на це ще 11 березня під час переговорів у Саудівській Аравії.

Натомість Кремль навіть посилив свої удари по території України. Наприклад, унаслідок ракетного удару по центру Сум 13 квітня загинули 35 людей, а атака на Кривий Ріг 4 квітня вбила 20 містян.

Ба більше, 14 квітня Трамп цинічно звинуватив Зеленського та Байдена у вторгненні Росії.

У заявах Трампа повністю відсутні будь-які згадки про додаткову військову допомогу Україні. Насправді підтримка з боку США скорочується. Постачання озброєння, схвалене Джо Байденом, завершиться протягом найближчих місяців, і Трамп не дав дозволу на нові постачання. Ймовірність нового бюджетного фінансування на підтримку України є низькою,

– наголосили у The Economist.

У виданні зазначили, що США все менше допомагають Україні – у цьому збільшується роль країн Європи. Велика Британія та Франція просувають ініціативу створення "сил стримування" в нашій країні, які б допомагали після можливого припинення вогню. Росія виступає проти такої ідеї, навіть попри те, що США не гарантують підтримувати Європу в цьому плані.

Колишній працівник Ради національної безпеки Байдена Девід Шаймер заявив, що європейці мають передати Україні більше запасів зброї попри ризики.

До слова, Німеччина передала Україні нову військову допомогу. Серед неї: броньовані машини, система захисту від безпілотників, дрони, пакет боєприпасів та ракет.