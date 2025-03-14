Трамп анонсував деталі щодо перемир'я в Україні наступного тижня
- Трамп анонсував, що 17 березня можуть з’явитися важливі новини щодо припинення вогню в Україні.
- Президент США зазначив, що вірить у згоду Владіміра Путіна та що з Росією все йде добре.
- Трамп уникнув прямої відповіді на запитання про можливу реакцію США у разі порушення перемир’я.
Президент США Дональд Трамп вважає, що наступного понеділка, 17 березня, стане відомо більше інформації стосовно можливого припинення вогню в Україні. Він зазначає, що з Росією зараз "все йде добре".
Трамп додав, що вірить у згоду Владіміра Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фрагмент інтерв'ю Трампа журналістці Шеріл Еткіссон.
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Трамп анонсував нові деталі щодо перемир'я
Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного понеділка, 17 березня, можуть з’явитися важливі новини щодо припинення вогню в Україні.
Він зазначив, що з Росією, на його думку, "все йде добре".
Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гаразд. У понеділок ми дізнаємося дещо більше, і, сподіваюся, воно буде добре,
– заявив Трамп.
Він уникнув прямої відповіді на запитання про можливу реакцію США у разі порушення перемир’я з боку Росії, однак вкотре заявив, що вірить у згоду Владіміра Путіна.