Трамп анонсував деталі щодо перемир'я в Україні наступного тижня

Президент США Дональд Трамп вважає, що наступного понеділка, 17 березня, стане відомо більше інформації стосовно можливого припинення вогню в Україні. Він зазначає, що з Росією зараз "все йде добре".

Трамп додав, що вірить у згоду Владіміра Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фрагмент інтерв'ю Трампа журналістці Шеріл Еткіссон.

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Трамп анонсував нові деталі щодо перемир'я

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного понеділка, 17 березня, можуть з’явитися важливі новини щодо припинення вогню в Україні.

Він зазначив, що з Росією, на його думку, "все йде добре".

Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гаразд. У понеділок ми дізнаємося дещо більше, і, сподіваюся, воно буде добре,

– заявив Трамп.

Він уникнув прямої відповіді на запитання про можливу реакцію США у разі порушення перемир’я з боку Росії, однак вкотре заявив, що вірить у згоду Владіміра Путіна.