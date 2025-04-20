У ЄС скептично налаштовані щодо "великоднього перемир'я"

У суботу, 19 квітня, Путін оголосив про так зване великоднє перемир'я. Європейський Союз відреагував на припинення вогню доволі обережно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що ЄС говорить про "великоднє перемир'я"

Так, головний речник Європейської комісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Гіппер нагадала, що Росія має репутацію агресора.

Спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню,

– сказала вона.

Гіппер нагадала, що вже минуло більш як місяць після того, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.

"Росія могла б зупинити цю війну в будь-який момент, якби вона цього дійсно захотіла... Ми продовжуємо підтримувати Україну за тривалий, справедливий і всеосяжний мир", – зазначила речниця.