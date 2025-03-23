У перемир'ї України з Росією може виникнути 5 перешкод, – The Times

У понеділок, 24 березня, заплановано проведення наступного етапу переговорів між Україною та США. Під час зустрічі сторони можуть сформувати рамки майбутньої мирної угоди. Також буде зрозуміло, які вимоги висуває Владімір Путін для завершення війни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Times. У майбутніх перемовин є низка питань, у яких може виникнути конфлікт.

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Камені спотикання майбутнього перемир'я

Першочергово сторони мають чіткіше обговорити на зустрічі, які саме об'єкти будуть закриті для дальніх ударів на території України та Росії. Далі постає питання припинення вогню в акваторії Чорного моря.

Українська сторона вважає, що Росія прагнутиме захистити залишки свого флоту кораблів та нафтових об'єктів. Припинення бойових дій на фронті – для ворога, ймовірно, не є пріоритетом.

Окрім цього, Україна хоче, щоб завершення війни не було повторенням Мінських угод. Тож президент Володимир Зеленський вимагатиме ефективного моніторингу і гарантій, щоб не допустити дестабілізацію України та відновлення бойових дій під час перемир'я. Таке спостереження може здійснюватися за допомогою західних розвідувальних літаків і супутників. Малоймовірно, що на переговорах ухвалять вимогу Росії щодо заборони на подальший обмін розвідданими.

Уже відомо, що російська сторона категорично відкидає розгортання західних військ в Україні. Але Зеленський бачить залучення іноземного контингенту як гарантію безпеки.

Але що, якщо західні країни створять військові навчальні бази в певних географічних районах, наприклад, на захід від річки Дніпро? Армії НАТО виконували такі місії в Україні до вторгнення 2022 року; прецедент є,

– написали у The Times.

Залучення військ НАТО до війни не розглядається, але партнери передбачали так звану концепцію "сили заспокоєння", яка проводитиме видимі патрулі в тилових областях України, таких як Одеська або Львівська.

Також на переговорах дискусія може виникнути через питання територій. Володимир Зеленський заявляв, що Україна ніколи не визнає, що окуповані землі є російськими, але він додав, що їх не можна повернути силою.

Для розв'язання цього питання пропонувалося визнати нинішня лінія фронту фактичним кордоном між Україною та Росією. Але також важливо визнати статус окупованих територій.

Легко зірвати процес перемовин може питання щодо припинення поставок західної зброї і спроби зменшити чисельність ЗСУ. На цьому наполягає Росія, але їхня вимога, ймовірно, сприйматиметься як ознака того, що Кремль збирається вторгнутися знову, тож хоче зменшити оборонну здатність України. Зеленський і європейські лідери наполягатимуть в цьому питанні, аж до готовності побачити провал припинення вогню. Однак поки незрозуміло, чи є важливою для Трампа та його радників військова життєздатність України.

Нагадаємо, 24 березня контактів української делегації з росіянами в Саудівській Аравії не передбачається – зустріч проходитиме у двосторонньому форматі Україна – США.