Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times. У предстоящих переговоров есть ряд вопросов, в которых может возникнуть конфликт.

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Камни преткновения будущего перемирия

В первую очередь стороны должны четче обсудить на встрече, какие именно объекты будут закрыты для дальних ударов на территории Украины и России. Далее встает вопрос прекращения огня в акватории Черного моря.

Украинская сторона считает, что Россия будет стремиться защитить остатки своего флота кораблей и нефтяных объектов. Прекращение боевых действий на фронте – для врага, вероятно, не является приоритетом.

Кроме этого, Украина хочет, чтобы завершение войны не было повторением Минских соглашений. Поэтому президент Владимир Зеленский потребует эффективного мониторинга и гарантий, чтобы не допустить дестабилизацию Украины и возобновления боевых действий во время перемирия. Такое наблюдение может осуществляться с помощью западных разведывательных самолетов и спутников. Маловероятно, что на переговорах примут требование России о запрете на дальнейший обмен разведданными.

Уже известно, что российская сторона категорически отвергает развертывание западных войск в Украине. Но Зеленский видит привлечение иностранного контингента как гарантию безопасности.

Но что, если западные страны создадут военные учебные базы в определенных географических районах, например, к западу от реки Днепр? Армии НАТО выполняли такие миссии в Украине до вторжения 2022 года; прецедент есть,

– написали в The Times.

Привлечение войск НАТО к войне не рассматривается, но партнеры предусматривали так называемую концепцию "силы успокоения", которая будет проводить видимые патрули в тыловых областях Украины, таких как Одесская или Львовская.

Также на переговорах дискуссия может возникнуть из-за вопроса территорий. Владимир Зеленский заявлял, что Украина никогда не признает, что оккупированные земли являются российскими, но он добавил, что их нельзя вернуть силой.

Для решения этого вопроса предлагалось признать нынешняя линия фронта фактической границей между Украиной и Россией. Но также важно признать статус оккупированных территорий.

Легко сорвать процесс переговоров может вопрос о прекращении поставок западного оружия и попытки уменьшить численность ВСУ. На этом настаивает Россия, но их требование, вероятно, будет восприниматься как признак того, что Кремль собирается вторгнуться снова, поэтому хочет уменьшить оборонительную способность Украины. Зеленский и европейские лидеры будут настаивать в этом вопросе, вплоть до готовности увидеть провал прекращения огня. Однако пока непонятно, важна ли для Трампа и его советников военная жизнеспособность Украины.

Напомним, 24 марта контактов украинской делегации с россиянами в Саудовской Аравии не предвидится – встреча будет проходить в двустороннем формате Украина – США.