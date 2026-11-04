Зміна сил у США: Трамп змушений домовлятися, але у 2028 році прогнозують жорсткий клінч

Після оголошення офіційних результатів парламентських виборів у Сполучених Штатах Америки стало зрозуміло, що розклад сил суттєво змінився. Ці результати змушують республіканців переглянути свою подальшу тактику дій у Вашингтоні.

Нові політичні реалії США проаналізував політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу. Експерт пояснив, чому Дональд Трамп наразі готовий до співпраці, попри попередню агресивну риторику.

Зміна тактики: від апокаліпсису до компромісів

Республіканці вирішили відмовитися від гучних звинувачень та заяв про "кінець Сполучених Штатів", які активно лунали під час передвиборчої кампанії. За словами експерта, готовність Трампа співпрацювати є безумовним позитивом, хоча за цим криється банальна спроба "перевести стрілки" та знайти винних усередині власної команди. Проте ігнорувати нову реальність республіканці просто не можуть.

За такої дуже серйозної синьої хвилі, яка прокотилася Сполученими Штатами, не приймати цей результат означатиме себе обмежувати, каналізувати та фактично створювати неприйнятне тло для подальшої діяльності,

– зазначає Чаленко.

Отже, на тлі нової політичної кон'юнктури виконавча влада намагається зберегти для себе якомога більше важелів впливу та маневрів, продемонструвавши виборцям конструктивний підхід.

Прагматичний 2027 рік та загроза колапсу у 2028-му

Головним маркером майбутніх змін стане 3 січня, коли офіційно розпочне роботу нове скликання Палати представників та оновлений склад Сенату. Політолог вважає, що Дональд Трамп, як людина, яка любить домовлятися своїми "некласичними методами", зможе знайти певні точки дотику із законодавцями на найближчу перспективу.

Водночас цей період порівняної стабільності триватиме зовсім недовго. Якщо у межах 2027 року прагматичні домовленості щодо бюджетних та стратегічних питань ще можливі, то вже за рік ситуація може стати критичною для Білого дому.

Тоді з вищою долею імовірності можна прогнозувати дуже серйозні клінчі в роботі законодавчої і виконавчої гілок влади, у їхній комунікації та співпраці,

– прогнозує політолог.

У разі недосягнення згоди по бюджету найбільше постраждає саме виконавча влада, тобто та вертикаль, яка безпосередньо підпорядковується Трампу.

Нові реалії у США змінять політичний контекст

Цьогорічні вибори до Конгресу США продемонстрували високу мобілізацію демократичного електорату, що призвело до так званої синьої хвилі. Оновлений парламент здобув завеликі важелі впливу на внутрішню та зовнішню політику Вашингтона.

Раніше 24 Канал писав, як поразка республіканців на виборах до Конгресу змусила Білий дім розгорнути масштабну контрстратегію проти опонентів, коли Дональд Трамп пригрозив ветувати будь-які "абсурдні" законопроєкти демократів.

Водночас експерти попереджали, що подібна відсутність компромісів щодо бюджетних витрат здатні паралізувати роботу уряду, а для України створити ризики затримок із військовою допомогою, оскільки питання виділення додаткового фінансування знову опиниться в епіцентрі гострої міжпартійної боротьби.