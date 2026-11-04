Смена сил в США: Трамп вынужден идти на уступки, но в 2028 году прогнозируют жесткий клинч

Новые политические реалии США проанализировал политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала. Эксперт объяснил, почему Дональд Трамп сейчас готов к сотрудничеству, несмотря на прежнюю агрессивную риторику.

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Смена тактики: от апокалипсиса к компромиссам

Республиканцы решили отказаться от громких обвинений и заявлений о "конце Соединенных Штатов", которые активно звучали во время предвыборной кампании. По словам эксперта, готовность Трампа к сотрудничеству является безусловным позитивом, хотя за этим скрывается банальная попытка "перевести стрелки" и найти виновных внутри собственной команды. Однако игнорировать новую реальность республиканцы просто не могут.

При такой очень серьезной "синей волне", которая прокатилась по Соединенным Штатам, не принять этот результат будет означать ограничивать себя, сдерживать и фактически создавать неприемлемый фон для дальнейшей деятельности– отмечает Чаленко.

Итак, на фоне новой политической конъюнктуры исполнительная власть пытается сохранить для себя как можно больше рычагов влияния и маневра, продемонстрировав избирателям конструктивный подход.

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Прагматичный 2027 год и угроза коллапса в 2028-м

Главным маркером грядущих изменений станет 3 января, когда официально начнет работу новый созыв Палаты представителей и обновленный состав Сената. Политолог считает, что Дональд Трамп, как человек, любящий договариваться своими "неклассическими методами", сможет найти определенные точки соприкосновения с законодателями в ближайшей перспективе.

В то же время этот период относительной стабильности продлится совсем недолго. Если в течение 2027 года прагматичные договоренности по бюджетным и стратегическим вопросам еще возможны, то уже через год ситуация может стать критической для Белого дома.

Тогда с высокой долей вероятности можно прогнозировать очень серьезные клинчи в работе законодательной и исполнительной ветвей власти, в их коммуникации и сотрудничестве– прогнозирует политолог.

В случае недостижения согласия по бюджету больше всего пострадает именно исполнительная власть, то есть та вертикаль, которая напрямую подчиняется Трампу.

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Новые реалии в США изменят политический контекст

Нынешние выборы в Конгресс США продемонстрировали высокую мобилизацию демократического электората, что привело к так называемой "голубой волне". Обновленный парламент обрел огромные рычаги влияния на внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона.

Ранее "24 Канал" писал о том, как поражение республиканцев на выборах в Конгресс заставило Белый дом развернуть масштабную контрстратегию против оппонентов, когда Дональд Трамп пригрозил наложить вето на любые "абсурдные" законопроекты демократов.

В то же время эксперты предупреждали, что подобная отсутствие компромиссов в отношении бюджетных расходов может парализовать работу правительства, а для Украины создаст риски задержек с военной помощью, поскольку вопрос выделения дополнительного финансирования вновь окажется в эпицентре острой межпартийной борьбы.