США могут оказаться в политическом тупике после выборов: почему это грозит Украине

Медиа-советник Razom for Ukraine Остап Яриш вв эксклюзивном интервью 24 Канале объяснил, почему Вашингтон может оказаться в политическом тупике, как это повлияет на помощь Украине и и грозит ли американскому правительству новый шатдаун.

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Почему в США может начаться политический тупик

По словам Остапа Яриша, у демократов есть шансы получить большинство в Палате представителей. С Сенатом ситуация сложнее, однако даже контроль над одной палатой Конгресса может существенно затруднить работу администрации Трампа.

В таком случае президент сможет блокировать законопроекты демократов с помощью права вето, а Конгресс – тормозить инициативы Белого дома. Это может касаться бюджетных расходов, назначений должностных лиц и других решений, необходимых Трампу для реализации своей политики.

Если демократы все-таки захватят Конгресс, то, думаю, США могут оказаться в тупиковой ситуации. С одной стороны, президент не будет подписывать законопроекты, которые будут принимать законодатели и продвигать демократы своей большинством. С другой – Конгресс может блокировать инициативы Дональда Трампа, необходимые ему для реализации собственной политики– пояснил Яриш.

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Политическое противостояние может затронуть и финансирование американского правительства. Если законодатели не смогут договориться о бюджете, в США возможен новый "шатдаун" – временное прекращение работы части государственных учреждений.

"Я не знаю, будут ли демократы готовы идти на компромиссы с президентом и будет ли он готов принимать их политическую программу. Поэтому США могут оказаться в ситуации, когда в течение месяцев Конгресс фактически не будет принимать законы. Возможны даже "шатдауны", если не удастся принять бюджеты для работы правительства. Такой сценарий в США вполне вероятен", – отметил медиасоветник.

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Как политическая борьба в США может повлиять на Украину

Для Украины главный риск заключается в том, что принятие решений о новой военной помощи может стать еще более сложным. Если Конгресс и Белый дом не смогут договориться, поддержка Киева также может оказаться в центре политических споров.

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Яриш отметил, что Конгресс может использовать свои полномочия и для блокирования решений Трампа, которые наносят ущерб Украине. В частности, это касается возможного ослабления санкций против России или договоренностей по российскому дизельному топливу.

Могут возникнуть сложности с принятием решений о новой поддержке или выделении дополнительной помощи. Но может быть и иначе: Конгресс способен блокировать инициативы, которые могут навредить Украине, или те, что мы видели со стороны Дональда Трампа в отношении российского дизельного топлива или снятия санкций– подчеркнул он.

Однако быстрого усиления поддержки Украины после выборов ожидать не стоит. Даже если демократы получат большинство, это не будет означать автоматического принятия новых пакетов помощи.

"Я бы не слишком рассчитывал на то, что уже в январе, после начала работы нового Конгресса, мы увидим много новых законопроектов в поддержку Украины или инициатив по выделению помощи. С этим будет не так просто", – предупредил Яриш.

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По его словам, для принятия новых решений может потребоваться поддержка обеих партий, а также подпись президента. Теоретически Конгресс может преодолеть вето Трампа супербольшинством – более 60% голосов, однако собрать такую поддержку будет сложно.

Начнут ли в Конгрессе расследование в отношении Трампа и Маска

После выборов американские законодатели могут сосредоточиться не только на бюджетных вопросах, но и на расследованиях действий представителей администрации Трампа. В частности, их интересуют обстоятельства задержек с поставками средств ПВО Украине, перебои с разведданными и история со Starlink.

Яриш отметил, что в Конгрессе существует значительный интерес к вызову Илона Маска на слушания. Также законодатели хотят получить объяснения от должностных лиц Пентагона относительно решений, которые повлияли на украинскую оборону.

В то же время такие расследования могут стать еще одним источником конфликта между Белым домом и Конгрессом. Для Украины важно, чтобы внутренняя борьба американских политиков не превратила вопрос военной помощи в инструмент партийного противостояния.