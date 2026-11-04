США можуть зайти в політичний глухий кут після виборів: чим це загрожує Україні

Медіарадник Razom for Ukraine Остап Яриш в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому Вашингтон може опинитися в політичному глухому куті, як це вплине на допомогу Україні та чи загрожує американському уряду новий шатдаун.

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Чому в США може початися політичний глухий кут

За словами Остапа Яриша, демократи мають шанси отримати більшість у Палаті представників. Із Сенатом ситуація складніша, однак навіть контроль над однією палатою Конгресу може суттєво ускладнити роботу адміністрації Трампа.

У такому разі президент зможе блокувати законопроєкти демократів за допомогою права вето, а Конгрес – гальмувати ініціативи Білого дому. Це може стосуватися бюджетних витрат, призначень посадовців та інших рішень, необхідних Трампу для реалізації своєї політики.

Якщо демократи все-таки візьмуть Конгрес, то, думаю, США можуть опинитися в ситуації глухого кута. З одного боку, президент не підписуватиме законопроєкти, які ухвалюватимуть законодавці та просуватимуть демократи своєю більшістю. З іншого – Конгрес може блокувати ініціативи Дональда Трампа, потрібні йому для реалізації власної політики– пояснив Яриш.

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Політичне протистояння може торкнутися й фінансування американського уряду. Якщо законодавці не зможуть домовитися про бюджет, у США можливий новий шатдаун – тимчасове припинення роботи частини державних установ.

"Я не знаю, чи демократи будуть готові йти на компроміси з президентом і чи буде він готовий приймати їхню політичну програму. Тож США можуть опинитися в ситуації, коли протягом місяців Конгрес фактично не ухвалюватиме законодавство. Можливі навіть шатдауни, якщо не вдасться ухвалити бюджети для роботи уряду. Такий сценарій у США цілком імовірний", – зазначив медіарадник.

Повне інтерв'ю з Яришем: дивитись відео

Як політична боротьба у США може вплинути на Україну

Для України головний ризик полягає в тому, що ухвалення рішень про нову військову допомогу може стати ще складнішим. Якщо Конгрес і Білий дім не зможуть домовитися, підтримка Києва також може опинитися в центрі політичних суперечок.

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Яриш зауважив, що Конгрес може використовувати свої повноваження і для блокування рішень Трампа, які шкодять Україні. Зокрема, це стосується можливого послаблення санкцій проти Росії або домовленостей щодо російського дизелю.

Може бути складно з ухваленням рішень про нову підтримку чи виділення додаткової допомоги. Але може бути й інакше: Конгрес здатен блокувати ініціативи, які можуть зашкодити Україні, або ті, які ми бачили від Дональда Трампа щодо російського дизелю чи зняття санкцій– наголосив він.

Однак швидкого посилення підтримки України після виборів очікувати не варто. Навіть якщо демократи отримають більшість, це не означатиме автоматичного ухвалення нових пакетів допомоги.

"Я б не надто розраховував на те, що вже в січні, після початку роботи нового Конгресу, ми побачимо багато нових законопроєктів на підтримку України чи ініціатив із виділення допомоги. З цим не буде так просто", – застеріг Яриш.

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За його словами, для ухвалення нових рішень може знадобитися підтримка обох партій, а також підпис президента. Теоретично Конгрес може подолати вето Трампа супербільшістю – понад 60% голосів, однак зібрати таку підтримку буде складно.

Чи почнуть у Конгресі розслідування щодо Трампа та Маска

Після виборів американські законодавці можуть зосередитися не лише на бюджетних питаннях, а й на розслідуваннях дій представників адміністрації Трампа. Зокрема, їх цікавлять обставини затримок із постачанням засобів ППО Україні, перебої з розвідданими та історія зі Starlink.

Яриш зазначив, що в Конгресі є значний інтерес до виклику Ілона Маска на слухання. Також законодавці хочуть отримати пояснення від посадовців Пентагону щодо рішень, які впливали на українську оборону.

Водночас такі розслідування можуть стати ще одним джерелом конфлікту між Білим домом і Конгресом. Для України важливо, щоб внутрішня боротьба американських політиків не перетворила питання військової допомоги на інструмент партійного протистояння.