Вибори у США, загроза шатдауну та ризики для України: інтерв'ю з Остапом Яришем

Останні дні передвиборчої кампанії у США можуть визначити не лише розклад сил у Конгресі, а й подальшу підтримку України. Політичне протистояння у Вашингтоні загрожує новими кризами, зокрема шатдаунами, а для Києва додатковим викликом стає відсутність українського посла у США в критично важливий момент.

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Медіарадник Razom for Ukraine Остап Яриш в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, що найбільше впливає на вибір американців, як результати виборів можуть позначитися на допомозі Україні та чому дипломатична пауза у Вашингтоні створює серйозні ризики для Києва.

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Що насправді хвилює американського виборця перед голосуванням

Що може врятувати Трампа та республіканців на виборах? Чи не стане поранений звір ще небезпечнішим для України та НАТО? Трамп і Джей Ді Венс їздять навіть до штатів, де республіканці традиційно мали сильні позиції. Що найбільше турбує американських виборців напередодні голосування?

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Справді, останніми тижнями Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс активізували кампанію, відвідують штати, де може бути невеликий відрив між кандидатами від демократів і республіканців. Там потрібно активізувати підтримку виборців і спонукати їх прийти на дільниці та проголосувати.

Що для них у пріоритеті? За опитуваннями, американців турбують ціни на пальне та продукти, питання міграції, охорони здоров'я, корупції у владі та війни в Ірані. Вони також згадують про це, але в контексті зростання цін, залучення Америки та американських військ до воєн за кордоном і конфліктів.

Важливо розуміти, що у виборців-демократів і виборців-республіканців можуть бути різні пріоритети. Одні ставитимуть на перше місце питання нелегальної міграції чи боротьби з ліволіберальним порядком денним. Це якщо говоримо про консерваторів. Інші говоритимуть про корупцію у владі, охорону здоров'я або міграцію, але з іншого погляду.

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Якщо для консерваторів важливо не допустити напливу нелегальних мігрантів до США, то демократи й ліберали більше звертають увагу на роботу міграційної служби ICE, на методи депортації та затримання людей. Тому тут важливі різні контексти та погляди.

Повна розмова з Остапом Яришем: дивіться відео

Якщо демократи візьмуть обидві палати Конгресу, чи зможе Трамп обходити їхні рішення? Наскільки йому вдасться реалізувати власну політику та чи зростатиме опір навіть серед республіканців?

Дійсно, зараз можна очікувати, що демократи все-таки візьмуть Палату представників. Із Сенатом їм буде складніше. Є можливість здобути там більшість, але це буде не так просто, як у Палаті представників.

Якщо демократи все-таки візьмуть Конгрес, то, думаю, США можуть опинитися в ситуації глухого кута. З одного боку, президент не підписуватиме законопроєкти, які ухвалюватимуть законодавці та просуватимуть демократи своєю більшістю. З іншого – Конгрес може блокувати ініціативи Дональда Трампа, потрібні йому для реалізації власної політики.

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Це може стосуватися збільшення бюджетних витрат на війну в Ірані або виділення коштів на будівництво стіни. Це лише два приклади, але таких ситуацій може бути багато. Конгрес також може блокувати призначення послів, суддів та інших посадовців як елемент тиску на президента Трампа. Але й законодавцям для ефективної роботи потрібно, щоб президент підписував їхні законопроєкти. Тому доведеться шукати компроміси та домовлятися.

Я не знаю, чи демократи будуть готові йти на компроміси з президентом і чи буде він готовий приймати їхню політичну програму. Тож США можуть опинитися в ситуації, коли протягом місяців Конгрес фактично не ухвалюватиме законодавство. Можливі навіть шатдауни, якщо не вдасться ухвалити бюджети для роботи уряду. Такий сценарій у США цілком імовірний.

Цікаво, що президент США Дональд Трамп припустив, що республіканці можуть втратити контроль над Конгресом після проміжних виборів 3 листопада. У разі перемоги демократів він планує активно використовувати право вето, блокуючи законопроєкти опонентів і змушуючи їх домовлятися, та вже назвав себе майбутнім "містером Вето".

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Чи можуть Трамп і Маск використати Україну у внутрішній боротьбі

Якщо після виборів у США почнеться політичний хаос, як це вплине на підтримку України? Ми вже бачимо затримки з постачанням ракет і перехоплювачів для Patriot, які закупила Європа. Чи може ситуація погіршитися?

Може бути складно з ухваленням рішень про нову підтримку чи виділення додаткової допомоги. Але може бути й інакше: Конгрес здатен блокувати ініціативи, які можуть зашкодити Україні, або ті, які ми бачили від Дональда Трампа щодо російського дизелю чи зняття санкцій.

Конгрес може використовувати механізми, про які я вже згадував: блокування призначень або невиділення бюджету на ініціативи президента.

Але я б не надто розраховував на те, що вже в січні, після початку роботи нового Конгресу, ми побачимо багато нових законопроєктів на підтримку України чи ініціатив із виділення допомоги. З цим не буде так просто.

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Швидше за все, ми побачимо можливі розслідування законодавців, зокрема щодо дій посадовців адміністрації або людей із владного кола, які стосувалися України. Скажімо, Ілона Маска. Знаю, що зараз у законодавців є великий інтерес викликати його на слухання та почати розслідування, зокрема щодо історії зі Starlink.

Також законодавці хочуть більше дізнатися про те, як у Пентагоні ухвалювали рішення щодо затримки постачання засобів протиповітряної оборони чи перебоїв із розвідданими. Що насправді сталося? Чи справді це була технічна помилка через погодні умови, чи за цим стояло інше рішення? Думаю, законодавці вимагатимуть від посадовців адміністрації відповідей на ці та інші питання.

Але якщо ми опинимося в глухому куті, коли для нової допомоги Україні будуть потрібні двопартійна більшість в обох палатах і підпис президента, це може бути складно.

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Теоретично ситуацію можна буде подолати супербільшістю – понад 60% голосів. Тоді Конгрес зможе подолати право вето президента. Але шлях до цього може бути дуже складним.

Я говорила з Уріелем Епштейном, виконавчим директором некомерційної організації Renew Democracy Initiative, який активно спілкується з демократами та республіканцями. Він побоюється, що Трамп і Маск після можливого провалу та початку розслідувань можуть використовувати Starlink і Starshield для шантажу України або блокувати їхню роботу. Чи можуть вони особисто створювати нам перешкоди? Трамп також може звинуватити Україну та Володимира Зеленського у поразці республіканців, хоча Україна не є причиною головних проблем американських виборців?

Такий варіант можливий. Якщо демократи зосередять свої розслідування саме на Україні та на тому, що Дональд Трамп, на їхню думку, зробив щось незаконне, президент може діяти всупереч їм і використовувати цю ситуацію з іншого боку.

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Мені здається, потенційно небезпечною для України буде ситуація, коли риторика демократів у цих можливих розслідуваннях зосередиться на тому, що Дональд Трамп зрадив Україну. Тоді це може звучати приблизно так: "Ви або з Україною, або з президентом Трампом. Ви або з Україною, або з Америкою".

Саме так це може сприйняти значна частина республіканців – і президент, і виборці. Думаю, важливо не допустити, щоб така риторика закріпилася. Частково ми вже бачили її восени 2019 року, під час процедури першого імпічменту Дональда Трампа після його телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Тоді демократи також намагалися використати цю ситуацію на свою користь. Україна стала заручницею політичних ігор і внутрішньопартійних суперечок. Значну частину республіканців тоді налаштували проти України, можливо, і самого Дональда Трампа також.

Зараз важливо, щоб демократи розуміли це й не ставили власні партійні інтереси вище за допомогу Україні та її реальні потреби. Ми не повинні знову опинитися в ситуації, коли республіканці сприйматимуть усе так: "Ви або з Україною, або з Америкою, Трампом чи Республіканською партією". Це ще один ризик, на який варто звертати увагу.

Республіканці, які готові перечити Трампу, і фактор виборів

Ви згадували дебати у восьмому окрузі Пенсильванії, де кандидат-республіканець виступив проти дизельної угоди Трампа з Москвою та пообіцяв домагатися відновлення санкцій. Наскільки багато республіканців можуть зайняти таку позицію, наголошуючи, що це питання не лише Трампа, а й іміджу США?

У випадку восьмого округу Пенсильванії це важливо було почути, тому що там є велика українська спільнота, а також польська та литовська діаспори. Для них ці питання важливі. Тому конгресмен, який переобирається, розраховує на голоси цих виборців, і їхня думка має для нього значення.

Щодо того, чи буде достатньо республіканців, які перечитимуть Дональду Трампу, – це важливе питання. Думаю, такі люди будуть, і ми побачимо їх ще до січня.

З одного боку, це будуть конгресмени та сенатори-республіканці, які завершують політичну кар'єру і після січня вже не будуть членами Конгресу. Вони можуть використати свій залишковий політичний капітал, щоб усунути заподіяну шкоду, повернути санкції проти Росії або зупинити угоду про дизель.

Ми вже бачимо це на прикладі законодавців, які активно пишуть листи до Пентагону, Білого дому та приватних компаній. Багато з цих республіканців завершують свою кар'єру в січні й готові зараз зосередитися на цих питаннях.

З іншого боку, є законодавці, які продовжать роботу в Конгресі та залишаться членами Республіканської партії, але для них питання України також принципово важливе. Сподіваюся, ми побачимо більше таких голосів.

Важливим буде і результат виборів, і те, як поводитиметься Республіканська партія. Не можна виключати, що в разі поразки частина законодавців замислиться: Дональд Трамп не зміг забезпечити нам перемогу на виборах, тож наскільки великий його вплив загалом?

Я говорю не про ядро електорату Трампа, а про незалежних виборців і тих, хто вагається та може змінити свою думку. Можливо, після виборів Республіканська партія має визначитися, куди рухатися далі: трохи розширити свій кругозір чи до кінця залишатися відданою Дональду Трампу та будувати свою партійну лінію навколо нього. Думаю, це одне з важливих питань, яке республіканці мають собі поставити.

Чи може після можливої поразки на виборах у республіканців зникнути страх перед Трампом?

Це гіпотетичний сценарій. З одного боку, таке можливо, якщо вони побачать, що Дональд Трамп не зміг забезпечити їм перемогу. З іншого – якщо йдеться про округи чи конгресменів із дуже "червоних" районів, де Трамп має велику підтримку, вони, думаю, зважатимуть на це.

Ситуації можуть бути різними. Наприклад, конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік із Пенсильванії, який представляє перший округ. Він зараз переобирається в окрузі, де багато виборців Камали Гарріс і демократів. Очевидно, йому потрібно апелювати до цих людей, до незалежних виборців і навіть до представників протилежного табору, яким, можливо, не подобається ліберальний чи лівий порядок денний Демократичної партії, але водночас не подобається і Дональд Трамп. Вони шукають певної середини.

Є й інші конгресмени, наприклад Анна Пауліна Луна з Флориди. У її окрузі підтримка Дональда Трампа міцна, і вона спирається на думку виборців, які очікують від своєї конгресвумен такої ж політики, яку пропонує адміністрація. Тому ситуації дуже різні. Кожен округ можна розглядати буквально під мікроскопом, щоб зрозуміти загальну картину.

Олешки, переговорний трек і саміт у Маямі

Операція гуманітарної місії в Олешках за участю Меланії Трамп стала найдовшим перемир'ям за час повномасштабної війни. Водночас Дональд Трамп кілька разів заявляв, що завершення війни близьке, як ніколи. Чи розраховував він, що ця операція допоможе йому напередодні виборів?

Дональд Трамп, мабуть, понад сотню разів протягом останніх двох років говорив, що завершення російсько-української війни близьке, як ніколи. Тобто це не нові аргументи. Ми чули їх і влітку, і навесні, і взимку, і минулого року також дуже багато разів.

Я не думаю, що Дональд Трамп робив ставку на цю операцію як на подію, яка може покласти край війні. Але, наскільки я знаю, люди з американського боку, які працювали над цим, бачать її як потенційний початок розширення таких операцій.

Ми чули заяви з українського та російського боку, а також від офісу першої леді. Сама Меланія Трамп сприймає це як успіх, адже людей вдалося врятувати.

До речі, перша леді США Меланія Трамп підсумувала гуманітарну операцію в Олешках, яка завершилася ввечері 1 листопада. За її словами, до регіону доставили необхідну допомогу та евакуювали майже 800 людей, а сама операція пройшла успішно. Трамп висловила сподівання, що цей досвід стане основою для встановлення тривалого миру між Україною та Росією.

Наскільки я розумію, є бажання проводити подібні операції в майбутньому. Це приклад того, що, якщо не вдається завершити війну, Америка принаймні може виступати посередником у таких питаннях.

Мене багато запитують, чи було це передвиборчим ходом і чи було рішення зумовлене тим, що вибори у США відбудуться за кілька днів. Я не думаю, що розрахунок був саме на це. Операція в Олешках не є тим фактором, який змусив би невизначених виборців змінити думку або тих, хто вагається, піти на вибори.

Можливо, це додало балів до іміджу першої леді серед людей, які стежать за її роботою та Україною. Але визначальним фактором перед виборами це не було.

Чи може після виборів змінитися підхід адміністрації Трампа до переговорів? Віткофф і Кушнер також можуть стати фігурантами розслідувань. Чи вплине це на переговорний процес?

Прізвища Кушнера і Віткоффа також лунають у розмовах у Конгресі, коли йдеться про можливі розслідування чи слухання. До цих осіб також є інтерес. Щодо того, чи зміниться переговорний трек, то пам'ятаємо, що після дня виборів і до початку роботи нового Конгресу залишиться два місяці.

Вибори відбудуться 5 листопада, а Конгрес розпочне роботу на початку січня. Тобто попереду ще весь листопад і грудень. За ці два місяці може відбутися багато подій.

Пам'ятаємо, що на середину грудня запланований саміт у Маямі, куди США запросили Росію і, ймовірно, також можуть запросити Володимира Зеленського. Ми не знаємо, чи приїде Путін і чи приїде Зеленський, але можливість такої тристоронньої зустрічі зараз активно обговорюють у Сполучених Штатах.

Також пам'ятаємо, що Дональд Трамп планує закордонний візит, під час якого може зустрітися із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним. Про це теж говорили. Але ми не знаємо, чи відбудеться така зустріч. Поки що Трамп лише заявив, що потенційно зацікавлений у ній, але підтвердження не було.

Тому протягом цих двох місяців, поки ще працюватиме попередній склад Палати представників і Сенату, ми, думаю, побачимо багато змін. Ситуація може розвиватися в різних напрямках.

Лавров приїжджав на зустріч міністрів закордонних справ G20 у США, де обговорювали підготовку до саміту в Маямі. Як американці сприймають присутність представника країни-агресорки на таких заходах? Чи стежать за цим?

Думаю, за цією подією стежили переважно журналісти-міжнародники, які її висвітлювали. Загалом в американських медіа я не бачив широкого висвітлення. Останніми днями було багато політичних обговорень, зокрема ситуації в кількох ключових штатах, де боротьба дуже запекла і поки незрозуміло, хто з кандидатів здобуде підтримку – демократи чи республіканці.

За моїм аналізом американських медіа, протягом останніх тижнів там переважно говорять про вибори у США, передвиборчі перегони та скандали. Особливу увагу приділяють Мічигану, Алясці й Техасу – штатам, які зрештою можуть стати ключовими у визначенні того, хто контролюватиме Конгрес.

Тому розмов про вибори значно більше, а про Лаврова та міжнародну політику – менше. Навіть ситуація в Олешках, за винятком Newsweek і ще кількох американських медіа, не привернула такої уваги, яку могла б отримати, скажімо, у непередвиборчий період.

Чому відсутність посла України у Вашингтоні є великою проблемою

Наскільки важливо Україні зараз мати посла у США? Чи могла б його присутність посилити нашу позицію у Вашингтоні?

Вкрай важливо мати українського посла зараз у Вашингтоні. Безумовно, там є голова дипмісії Денис Сєнік, який разом із командою намагається робити все можливе, щоб комунікувати про Україну на американських телеканалах і з офісами конгресменів. Але все-таки не вистачає лідера.

Це також питання ресурсів. За присутності посла Денис Сєнік міг би зосередитися на інших важливих завданнях і підсилювати ті напрямки, де підтримка необхідна. Тому відсутність посла зараз справді не грає Україні на руку.

Думаю, було б добре якомога швидше розв'язати це питання, щоб українська підтримка на цьому фронті залишалася міцною. У листопаді та особливо в наступні місяці вона буде надзвичайно потрібна.

Тобто важливо працювати не лише з адміністрацією Трампа, а й із виборцями, конгресменами та різними групами впливу?

Звісно. Це робота з Конгресом, громадою, ключовими штатами та різними групами – консерваторами, лібералами. Також робота з американськими медіа, адміністрацією, ключовими відомствами, Офісом президента, Державним департаментом і Пентагоном. Напрямків надзвичайно багато, і за умов обмежених ресурсів охопити їх усі дуже складно.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.