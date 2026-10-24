Відсунули війну в Україні на другий план: ЗМІ розкрили таємні деталі перемовин США та Росії

Представники Дональда Трампа та Володимира Путіна під час мирних перемовин щодо України обговорили спільний бізнес-проєкт на Алясці. Російська компанія "Новатек" таємно інвестувала у видобуток скрапленого газу в США.

Подробиці передає видання The New York Times.

Про що говорили на зустрічах росіяни та американці?

Володимир Путін особисто порушував питання реалізації бізнес-ініціативи під час зустрічей зі спеціальними посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Водночас наразі немає доказів, що американські переговірники знали про зв'язки стартапу Polar LNG із підсанкційним російським концерном.

Схема передбачала створення великої морської платформи біля узбережжя Аляски для скраплення природного газу, який утворюється як побічний продукт під час видобутку нафти.

Російський концерн "Новатек" планував отримати статус міноритарного акціонера та виділити до 15 мільйонів доларів на розвиток цієї інфраструктури.

Таємні зустрічі та фінансування через ОАЕ

Наприкінці серпня в Абу-Дабі відбулася зустріч представників Polar LNG та її материнської структури Tech Wave Industrial Projects Management із керівництвом Новатек.

Уже на початку вересня заступник голови російської компанії Денис Соловйов повідомив про ухвалення необхідних рішень та анонсував перерахування першого траншу у розмірі 5 мільйонів доларів.

Колишній генеральний директор Polar LNG Джоел Ріддл розповів, що спочатку вважав джерелом інвестицій компанію з Об'єднаних Арабських Еміратів. Дізнавшись про пряму участь російської сторони, він разом із двома топменеджерами залишив посаду та закликав американську адміністрацію провести перевірку.

Юридична фірма Baker Botts у своїх меморандумах також застерігала про ризики порушення санкційного режиму.

Це не лише незаконно, а й суперечить інтересам США – дозволяти російським технологіям контролювати комерційне освоєння арктичного газу на Північному узбережжі Аляски,

– заявив Джоел Ріддл.

Екологічні та геополітичні загрози

Реалізація цього задуму стикається з серйозними перешкодами, серед яких необхідність отримання багатьох дозволів, екологічні ризики та конкуренція з іншим масштабним проєктом газопроводу вартістю 50 мільярдів доларів.

Колишній американський дипломат Джеффрі Паєтт критично оцінив можливу співпрацю. На його думку, такі домовленості створюють загрози для геополітичних інтересів Вашингтона та формують хибне враження, ніби Кремль може уникнути відповідальності за свої дії.

До речі, раніше ми писали, що Дональд Трамп може підтримувати Росію не стільки заради досягнення миру, скільки через власні інтереси. На тлі українських ударів, що послаблюють російську економіку, Москва, ймовірно, пропонує США масштабні бізнес-угоди. Генеральний директор Hermitage Capital Management Вільям Браудер в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що Трамп фактично став на бік Росії від самого початку свого президентства.