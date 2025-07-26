Білий дім наказав Гегсету зупинити перевірки на поліграфі у Пентагоні: WP назвало причину

Білий дім наказав зупинити практику перевірки працівників Міністерства оборони США на детекторі брехні після скарги одного із радників міністра Піта Гегсета.

Він зробив це, побоюючись такої перевірки й для себе. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, передає 24 Канал.

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Яка причина припинення перевірок?

Нещодавно особа, наближена до адміністрації президента США Дональда Трампа, зателефонувала у Пентагон задля вимоги зупинити процес перевірок на детекторі брехні. Такі заходи запровадили ще навесні.

Гегсет намагався виявити тих, хто "зливає" ЗМІ дані. Цю перевірку вже пройшли працівники Об'єднаної міжвідомчої дорадчої групи, яка займається боротьбою з наркокартелями та охороною південного кордону.

Також відповідні заходи зачепили військового помічника полковника Рікі Буріа, якого невдовзі міністр призначив старшим радником. Водночас у міністерстві не прокоментували матеріал журналістів на запит.

Одержимість фейкових медіа багатомісячними плітками з робочих місць – це відображення жалюгідного стану "журналістики" у Вашингтоні,

– кажуть там.

До слова, раніше Гегсет розкритикував американські ЗМІ за спотворення фактів щодо ударів по ядерній інфраструктурі Ірану. Він звинуватив медіа в упередженості проти себе і звинуватив їх через "фейкові новини".