Петер Мадяр пояснив, чому партія "Фідес" програла, та розкритикував Орбана

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр висловився про свого опонента Віктора Орбана після своєї перемоги на виборах 12 квітня. Він назвав причину поразки чинного глави уряду.

Про це Петер Мадяр сказав під час пресконференції. На момент публікації новини партія Мадяра "Тиса" набирає 138 крісел в уряді, а "Фідес" – тільки 55. Уже пораховано 98.94 відсотка голосів.

Чому Орбан програв?

На думку Петера Мадяра, чинний прем'єр винен сам.

Віктор Орбан грав у таку п'ятивимірну гру в шахи, і це, імовірно, було однією з причин його поразки, серед інших. Він говорив про все: Україна, Росія, Іран, іранський шах, іранський аятола, президентські вибори в США. Імовірно, якби його розбудили, він сказав би, що переміг на президентських виборах у США, а не Дональд Трамп. Віктор Орбан говорив про все, крім проблем, що зачіпають угорський народ,

– сказав Мадяр.

Цікаво, що Дональд Трамп усіляко підтримував Орбана й обіцяв угорцям економічну підтримку, якщо ті переоберуть "Фідес". А також відрядив для агітації віцепрезидента США Джей Ді Венса. Орбан не раз був у США, де зустрічався з Трампом.

Орбан ще має шанс завадити Мадяру? Журналісти Telex нагадують, що мине кілька тижнів, доки в Угорщині не з'явиться новий уряд. А це означає, що весь цей час "Фідес" залишається партією влади і може проголосувати вигідні їй закони. Сам Петер Мадяр просив цього не робити і сформувати новий уряд якомога швидше.

