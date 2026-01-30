Президента Чехії звинуватили у відпочинку на курорті Єрмака, – ЗМІ

У соцмережах стверджували, ніби президент Чехії Петр Павел проводить свою відпустку на курорті, співвласником якого є Андрій Єрмак. Натомість лідер Чехії опублікував фото з пансіонату з байкерами в Іспанії.

Президент Петр Павел вирішив опублікувати фотографії зі своєї приватної відпустки в Іспанії, спростувавши брехню, поширену в соціальних мережах. Про це повідомили в Idnes.

Як Петр Павел відреагував на звинувачення?

Цю інформацію поширили користувачі в соцмережах під час відпочинку Петра Павела зі своєю дружиною на курорті. Уперше відпустку Павела з Єрмаком пов’язали в дописі облікового запису, який належить колишньому лідерові руху Stačilo! Даніелу Стерзику.

Чи правда, що президент із дружиною поїхав у приватну відпустку до Іспанії й проживає там на курорті, співвласником якого є українець Андрій Єрмак, який був змушений піти через корупцію в армійських закупівлях? Я просто… Може, тоді все стає зрозумілим,

– заявив Стерзик.

Чеський президент Петр Павел у відповідь на чутки опублікував фотографії свого номера та повідомив, що відпочиває у пансіонаті разом із байкерами.

Він зазначив, що поширена у соцмережах інформація про розкішний курорт не відповідає дійсності, а для нього справжня розкіш це гарна компанія друзів, мотоцикл і свобода в дорозі.

Петр Павел відпочиває у пансіонаті з байкерами / фото з фейсбук

Директор із комунікацій президентського палацу Віт Коларж також заперечив відпочинок Павела на курорті Єрмака. Він назвав це "повною нісенітницею" і розповів, що насправді президент живе з групою байкерів у пансіонаті та взагалі не зупинявся на ніякому узбережжі.

Що відомо про заяви Петра Павла щодо України?