Президента Чехії звинуватили у відпочинку на курорті Єрмака, – ЗМІ
- У соцмережах стверджували, що президент Чехії Петр Павел відпочиває на курорті, співвласником якого є Андрій Єрмак.
- Петр Павел спростував ці чутки, опублікувавши фото з пансіонату з байкерами в Іспанії.
У соцмережах стверджували, ніби президент Чехії Петр Павел проводить свою відпустку на курорті, співвласником якого є Андрій Єрмак. Натомість лідер Чехії опублікував фото з пансіонату з байкерами в Іспанії.
Президент Петр Павел вирішив опублікувати фотографії зі своєї приватної відпустки в Іспанії, спростувавши брехню, поширену в соціальних мережах. Про це повідомили в Idnes.
Як Петр Павел відреагував на звинувачення?
Цю інформацію поширили користувачі в соцмережах під час відпочинку Петра Павела зі своєю дружиною на курорті. Уперше відпустку Павела з Єрмаком пов’язали в дописі облікового запису, який належить колишньому лідерові руху Stačilo! Даніелу Стерзику.
Чи правда, що президент із дружиною поїхав у приватну відпустку до Іспанії й проживає там на курорті, співвласником якого є українець Андрій Єрмак, який був змушений піти через корупцію в армійських закупівлях? Я просто… Може, тоді все стає зрозумілим,
– заявив Стерзик.
Чеський президент Петр Павел у відповідь на чутки опублікував фотографії свого номера та повідомив, що відпочиває у пансіонаті разом із байкерами.
Він зазначив, що поширена у соцмережах інформація про розкішний курорт не відповідає дійсності, а для нього справжня розкіш це гарна компанія друзів, мотоцикл і свобода в дорозі.
Петр Павел відпочиває у пансіонаті з байкерами / фото з фейсбук
Директор із комунікацій президентського палацу Віт Коларж також заперечив відпочинок Павела на курорті Єрмака. Він назвав це "повною нісенітницею" і розповів, що насправді президент живе з групою байкерів у пансіонаті та взагалі не зупинявся на ніякому узбережжі.
Що відомо про заяви Петра Павла щодо України?
Президент Чехії Петр Павел заявив, що продаж Україні винищувачів L-159 не загрожує обороноздатності Чехії. Заява політика пролунала на тлі політичного скандалу, який розгорівся довкола цієї ініціативи.
Лідер Чехії заявив, що Україна доклала багато зусиль для створення прийнятної мирної угоди, і готова погодитися на болючі поступки задля закінчення війни.
У Чехії наголосили, що НАТО має продемонструвати силу у відповідь на російські провокації. Петр Павел закликав альянс реагувати на порушення повітряного простору Росією.