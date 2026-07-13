Удари на випередження: чому Україна поспішає максимально послабити Росію до зими, – Politico

Україна намагається максимально послабити Росію до початку зими, коли Кремль традиційно посилює атаки на енергетичну інфраструктуру. У ЄС вважають, що саме зараз Київ має шанс змінити хід війни та посилити свої позиції перед можливими переговорами.

Про це пише Politico.

Як Україна прагне завдати Росії найбільшої шкоди?

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, Україна змогла суттєво послабити Росію завдяки розвитку власних далекобійних безпілотників. Вони дозволяють уражати цілі глибоко в тилу противника, порушувати логістику та завдавати ударів по російській економіці.

У Києві вважають, що нинішній період є критично важливим. Україна прагне максимально посилити тиск на Кремль до того, як Росія адаптується до українських технологій і почне ефективніше застосовувати аналогічні безпілотники.

Одним із головних напрямків кампанії стали удари по російській паливній інфраструктурі. Лише за останній тиждень українські безпілотники атакували Омський нафтопереробний завод, а також підприємства в Татарстані, Саратовській і Воронезькій областях. Крім того, був уражений танкер під час входу до каналу між Азовським і Чорним морями.

За даними видання, ці удари вже призвели до дефіциту пального в більшості регіонів Росії. Особливо складною ситуація стала в окупованому Криму, де окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації та обмежила продаж пального. Це також негативно вплинуло на туристичний сезон на півострові.

Європейські партнери закликають не втрачати нинішню перевагу України. За словами одного з дипломатів ЄС, зараз настав момент надати Києву все необхідне озброєння, адже будь-яке зволікання лише зіграє на користь Росії.

Водночас українська влада наголошує, що для збереження темпів розвитку військових технологій потрібне додаткове фінансування. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що новий цикл військових інновацій може забезпечити Україні ще щонайменше шість місяців переваги, якщо партнери оперативно нададуть необхідні ресурси.

Окрему увагу в Києві приділяють підготовці до зими. Українська влада очікує, що Росія знову намагатиметься масованими ударами зруйнувати енергетичну інфраструктуру та систему теплопостачання, як це відбувалося в попередні роки. Саме тому нинішня кампанія ударів по російських нафтопереробних заводах, логістиці та військових об'єктах покликана максимально послабити можливості Кремля до початку опалювального сезону, щоб зменшити інтенсивність майбутніх атак на українську енергосистему.

Попри успіхи у війні безпілотників, Україна все ще потребує більшої кількості засобів протиповітряної оборони для захисту від російських балістичних ракет. Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав союзників прискорити постачання ракет до систем Patriot та іншого сучасного озброєння.

Нагадаємо, українські удари по російських нафтопереробних заводах уже призвели до дефіциту пального та зростання цін у Росії, змушуючи Кремль обмежувати експорт дизеля й шукати паливо за кордоном. Експерти Fox News вважають, що це посилює економічний і політичний тиск на Володимира Путіна, а також змушує Росію перекидати системи ППО для захисту НПЗ замість фронту. Водночас аналітики зазначають, що значні доходи від експорту російського газу до ЄС поки дозволяють Москві підтримувати свою воєнну економіку.